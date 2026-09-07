En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

هشدار تهران به سئول درباره بازی در زمین آمریکا

بقایی: هیچ دولت مستقل و مسئولیت‌پذیری تسلیم فشار و ارعاب آمریکا برای همدستی در اقدامات تجاوزکارانه و ناامن‌ساز در خلیج فارس و تنگه هرمز نمی‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۶۰
| |
983 بازدید
بقایی

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی به زبان کره‌ای در شبکه ایکس نوشت: «روابط ایران و کره جنوبی بیش از ۶۴ سال سابقه دارد و همواره مبتنی بر احترام متقابل بوده است. ایران ارزش زیادی برای روابط دوستانه با کره جنوبی قائل است. با این حال، روشن است در شرایط فعلی که ملت ایران در حال دفاع از خود در برابر اقدامات‌ تجاوزکارانه و پاسخ قاطع به جنایات جنگی آمریکا علیه زنان و کودکان است، هرگونه مشارکت عملیاتی یا حضور نظامی دیگر طرف‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز، به منزله حمایت مستقیم از طرف متجاوز بوده و پیامدهای جدی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: هیچ کشور صاحب حاکمیت و مسئولیت‌پذیری تسلیم فشار و اخاذی آمریکا برای همدستی در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه و جنایات شنیع علیه ملت بزرگ ایران نمی‌شود.‌»
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه خلیج فارس وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا کره جنوبی
خانه‌هایی که صاحبخانه‌هایشان را فراموش نکرده‌اند/ روایتی از زندگی در پشت دیوار خانه‌های مشاهیر ادبی ایران
دو میلیون تومان یا حذف کامل؛ کالابرگ سر دوراهی!
بازخوانی تاریخ/ حاجب‌الدوله؛ دستی که امیرکبیر را در فین خاموش کرد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بقایی: مذاکره نه خوب است و نه بد!
بقایی: روایت آمریکا درباره حمله به ناوهایش نادرست است
بقایی: آقای گروسی! باید پاسخگو باشید
بقائی: اروپا باید از تجربه نازیسم عبرت بگیرد
واکنش بقائی به آلودگی‌ دریایی در خلیج فارس
اتهام‌زنی اتحادیه اروپا و انگلیس به ایران
بقائی: محاصره دریایی ایران نقض آتش‌بس است
موسوی: منتظر اقدامات ملموس کره جنوبی هستیم
تبادل پیام‌ها پیرامون مذاکرات هسته‌ای در جریان است/ همکاری کره جنوبی برای آزادسازی دارایی‌های ایران رضایت بخش نبوده است
بقایی: پیشنهاد آمریکا از سوی ایران در حال بررسی است
اولین واکنش یک مقام رسمی به خبر توافق از سوی ترامپ
ایران نسبت به امنیت شهروندان خود و کشورهای منطقه، مسئول و متعهد است/ آمریکا توافق مبادله زندانیان را به احیای برجام منوط کرده است
سخنگوی وزارت خارجه:اقدام آلمان پذیرفتنی نیست
نشست منطقه‌ای درباره افغانستان در تهران
بقائی با سفرای هلند و ژاپن دیدار کرد
هشدار کره شمالی به همسایه جنوبی و آمریکا
بقائی: حمله آمریکا به زیرساخت‌های انرژی و انتشار مواد سمی و خطرناک، جنایت علیه بشریت است
بقایی: ۲۹ اسفند، نماد مقاومت در برابر بیگانگان است
خط و نشان بقایی برای دبیرکل سازمان ملل
سفیر کره جنوبی به وزارت امور خارجه احضار شد
هشدار ایران نسبت به پروژه اسرائیل در شاخ آفریقا
چرا دکترین«بزن و دررو» برای همیشه دفن شد؟
تصاویر خبرساز همسر عراقچی در غرفه طلافروشی
تایید سقوط تپه علی الطاهر توسط خبرنگار صداوسیما
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!
تصاویر اقدام موذیانه امارات برای ایجاد قحطی مصنوعی در ایران
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه
حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن/ اصابت سه موشک بالستیک ضدکشتی و انفجارهای مهیب
آمار ترسناک دلار عرضه شده توسط تراستی‌ها
5 ویدیو از حمله موشکی تازه ایران
شهر ارواح ۱۶۱ میلیارد دلاری چین؛ کانگ‌باشی چرا خالی است؟
تصاویر نفتکش هدف قرار گرفته توسط آمریکا نزدیک خارک
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی
پاسخ سهمگین سپاه به محاصره دریایی کشتی‌های ایرانی
قدرت‌نمایی کوه 208 سانتی ایرانی را ببینید؛ قهرمان جهان شد!
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۷۸ Comment)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۹ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۹۶ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۶ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۸۳ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۶۸ Comment)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۶۴ Comment)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ Comment)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ Comment)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ Comment)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۰ Comment)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۴۹ Comment)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۴۹ Comment)
tabnak.ir/005qRw
tabnak.ir/005qRw