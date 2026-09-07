پست معنادار پیشکسوت پرسپولیس در جواب فحاشی خداداد

علیرضا امامی‌فر، در پی اظهارات جنجالی خداداد عزیزی درباره امید عالیشاه، با انتشار تصویری از احمدرضا عابدزاده، مرحوم مهرداد میناوند، رضا شاهرودی، کریم باقری و حمید استیلی پستی معنادار را منتشر کرد.

به گزارش تابناک؛ علیرضا امامی‌فر، پیشکسوت پرسپولیس، در واکنش به حواشی اخیر و اظهارات جنجالی خداداد عزیزی درباره امید عالیشاه، با انتشار تصویری از احمدرضا عابدزاده، مرحوم مهرداد میناوند، رضا شاهرودی، کریم باقری و حمید استیلی، پستی معنادار در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

امامی‌فر در این پست، بدون اشاره مستقیم به نام خداداد عزیزی، نوشت:

«انسان به تعداد بازی‌های ملی‌اش بزرگ نیست.

به اندازه ادبش عاقل است.

به اندازه عقلش باشرف است.

و به اندازه شرافتش باارزش...

هنوز امید است...

همیشه.»

انتشار این جملات در شرایطی که حواشی مربوط به اظهارات خداداد عزیزی درباره امید عالیشاه ادامه دارد، به‌عنوان کنایه‌ای مستقیم به رفتار اخیر این پیشکسوت فوتبال برداشت شده و واکنش هواداران پرسپولیس را نیز به همراه داشته است.