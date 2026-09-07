En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

پست معنادار پیشکسوت پرسپولیس در جواب فحاشی خداداد

علیرضا امامی‌فر، در پی اظهارات جنجالی خداداد عزیزی درباره امید عالیشاه، با انتشار تصویری از احمدرضا عابدزاده، مرحوم مهرداد میناوند، رضا شاهرودی، کریم باقری و حمید استیلی پستی معنادار را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۵۶
| |
1801 بازدید
|
۱
پست علیرضا امامی فر

به گزارش تابناک؛ علیرضا امامی‌فر، پیشکسوت پرسپولیس، در واکنش به حواشی اخیر و اظهارات جنجالی خداداد عزیزی درباره امید عالیشاه، با انتشار تصویری از احمدرضا عابدزاده، مرحوم مهرداد میناوند، رضا شاهرودی، کریم باقری و حمید استیلی، پستی معنادار در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

امامی‌فر در این پست، بدون اشاره مستقیم به نام خداداد عزیزی، نوشت:

«انسان به تعداد بازی‌های ملی‌اش بزرگ نیست.

به اندازه ادبش عاقل است.

به اندازه عقلش باشرف است.

و به اندازه شرافتش باارزش...

هنوز امید است...

همیشه.»

انتشار این جملات در شرایطی که حواشی مربوط به اظهارات خداداد عزیزی درباره امید عالیشاه ادامه دارد، به‌عنوان کنایه‌ای مستقیم به رفتار اخیر این پیشکسوت فوتبال برداشت شده و واکنش هواداران پرسپولیس را نیز به همراه داشته است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
علیرضا امامی فر پیشکسوت پرسپولیس خداداد عزیزی اینستاگرام عالیشاه
خانه‌هایی که صاحبخانه‌هایشان را فراموش نکرده‌اند/ روایتی از زندگی در پشت دیوار خانه‌های مشاهیر ادبی ایران
دو میلیون تومان یا حذف کامل؛ کالابرگ سر دوراهی!
بازخوانی تاریخ/ حاجب‌الدوله؛ دستی که امیرکبیر را در فین خاموش کرد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه
واکنش کمیته انضباطی به اتفاقات تراکتور - گل گهر
شکایت جنجالی عالیشاه از خداداد عزیزی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
رامین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
1
2
پاسخ
با سلام
رفتارهای امید نسبت به تماشاگران در طی سالیان دراز واقعا زشت و از یک فوتبالیست بعید است.ایشان اگر مقابل ده ها هزار نفر ادب و احترامش را حفظ می کرد این حواشی به وجود نمی امد.
تصاویر خبرساز همسر عراقچی در غرفه طلافروشی
تایید سقوط تپه علی الطاهر توسط خبرنگار صداوسیما
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!
تصاویر اقدام موذیانه امارات برای ایجاد قحطی مصنوعی در ایران
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه
حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن/ اصابت سه موشک بالستیک ضدکشتی و انفجارهای مهیب
آمار ترسناک دلار عرضه شده توسط تراستی‌ها
5 ویدیو از حمله موشکی تازه ایران
شهر ارواح ۱۶۱ میلیارد دلاری چین؛ کانگ‌باشی چرا خالی است؟
تصاویر نفتکش هدف قرار گرفته توسط آمریکا نزدیک خارک
پاسخ سهمگین سپاه به محاصره دریایی کشتی‌های ایرانی
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی
قدرت‌نمایی کوه 208 سانتی ایرانی را بییند؛ قهرمان جهان شد!
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۷۶ Comment)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۹ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۶ Comment)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۹۱ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۸۳ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۶۸ Comment)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ Comment)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۲ Comment)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ Comment)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۴۹ Comment)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۴۸ Comment)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۷ Comment)
ویدیوی تکان دهنده از سطح سواد در صداوسیما  (۴۶ Comment)
tabnak.ir/005qRs
tabnak.ir/005qRs