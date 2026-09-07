عکس: ورزش صبحگاهی
همایش ایستگاههای ورزش شهروندی با حضور بانوان شهر تهران در بوستان زندگی، واقع در میدان شوش، برگزار شد. این همایش به همت سازمان ورزش شهرداری تهران و با همکاری فدراسیون ورزشهای همگانی برگزار شد و مهدی پیرهادی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، شهردار منطقه ۱۲ و مرجان میرزایی، معاون ورزش بانوان سازمان ورزش شهرداری تهران، در آن حضور داشتند.
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برچسبها:ورزش صبحگاهی ورزش بانوان ورزش بانوان عکس خبری
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