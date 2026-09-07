واکنش تند بقایی به وارونهنمایی رسانهای آمریکا
به گزارش تابناک؛ بقایی در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به روایتسازی وارونه آمریکا درباره علت ناامنی در تنگه هرمز و اخلال در کشتیرانی تجاری بینالمللی نوشت: تنگه هرمز تا پیش از ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) که آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران حملهور شدند کاملا باز بود. واشنگتن جنگی غیرقانونی و وحشیانه بر منطقه ما تحمیل و جریان عادی کشتیرانی را مختل کرد. نفتکشها متوقف ماندهاند، تجارت مختل شده و بهای انرژی سیری صعودی پیدا کرده است.
وی افزود: اکنون واشنگتن تقلا میکند که ایران را عامل این اخلال و ناامنی که آمریکا خود مسببش بوده است معرفی و کل دنیا را مجبور به پرداخت هزینههای گزاف اقدامات غیرقانونیاش کند.
بقایی ادامه داد: بر اساس روایت واشنگتن، جنگی که آمریکا آغاز کرده باید به نحوی وارونه بهعنوان هزینه رفتار ایران برای جهان قاببندی شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: آمریکا جنگ را آغاز کرده، اما انتظار دارد تمام جهان هزینه آن را بپردازد و همزمان ایران را مسبب آشوبی جلوه میدهد که خود عامل آن است.
بقایی تصریح کرد: این وارونهنمایی، بهغایت بیمعنا و بیاساس است!