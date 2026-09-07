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واکنش تند بقایی به وارونه‌نمایی رسانه‌ای آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اقدامات تجاوزکارانه آمریکا در تنگه هرمز نوشت: اقدامات متجاوزانه آمریکا عامل ناامنی در تنگه هرمز و اختلال در کشتیرانی تجاری بین‌المللی است.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۲۹
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بقایی

به گزارش تابناک؛ بقایی در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به روایت‌سازی وارونه آمریکا درباره علت ناامنی در تنگه هرمز و اخلال در کشتیرانی تجاری بین‌المللی نوشت: تنگه هرمز تا پیش از ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) که آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران حمله‌ور شدند کاملا باز بود. واشنگتن جنگی غیرقانونی و وحشیانه بر منطقه ما تحمیل و جریان عادی کشتیرانی را مختل کرد. نفت‌کش‌ها متوقف مانده‌اند، تجارت مختل شده و بهای انرژی سیری صعودی پیدا کرده است.

وی افزود: اکنون واشنگتن تقلا می‌کند که ایران را عامل این اخلال و ناامنی که آمریکا خود مسببش بوده است معرفی و کل دنیا را مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف اقدامات غیرقانونی‌اش کند.

بقایی ادامه داد: بر اساس روایت واشنگتن، جنگی که آمریکا آغاز کرده باید به نحوی وارونه به‌عنوان هزینه رفتار ایران برای جهان قاب‌بندی شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: آمریکا جنگ را آغاز کرده، اما انتظار دارد تمام جهان هزینه آن را بپردازد و همزمان ایران را مسبب آشوبی جلوه می‌دهد که خود عامل آن است.

بقایی تصریح کرد: این وارونه‌نمایی، به‌غایت بی‌معنا و بی‌اساس است!

 

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اسماعیل بقایی واشنگتن تنگه هرمز وارونه سازی های آمریکا
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