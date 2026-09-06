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سید حسن خمینی: مسئولیت‌ها را به جوانان بسپاریم

تولیت حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گفت: به قدرت جوانان‌ باور داشته باشیم و مسئولیت را به آنان‌ واگذار کنیم، اما از تجربیات نسل قبل‌ هم باید استفاده کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۱۶
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سید حسن خمینی

به گزارش تابناک، آیت‌الله سید حسن خمینی در پنجمین جشنواره ملی «اتفاق» در حرم امام خمینی(س) اظهار داشت: اگر انقلاب‌ اسلامی به نتیجه رسید این بود که شرط توکل را به جا آورد و فقط این نبود که تسبیح دست‌ بگیرند. توکل یعنی در میانه میدان بودن؛ عرفان مثبت.

وی افزود: در جنگ گذشته که ملت‌ ایران قهرمانانه ایستاد، اگر آمادگی قبلی نبود و آمادگی نظامی و موشکی نداشتیم، شکست می‌خوردیم. 

سید حسن خمینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره اینکه امروز در زمینه مسائل اجتماعی هیچ قدرتی به اندازه سازمان‌های مردم‌ نهاد مؤثر نیست، گفت: جوان بیش از هرگروه دیگری به مسائل اجتماعی آگاه است. چون‌ آرمانخواه است و نکته‌ دیگر اینکه محیط کارش، محیط تفریح اوست.

وی اظهار کرد: یکی از علل‌ اینکه جوانان‌ دوران ما قدرتمند هستند، این است که نسبت به نسل‌ قبل آگاه‌تر هستند. واقعیت این است که جهان‌ در حال‌ عبور از مرزهای دانش است. تغییر نسل در تکنولوژی، پا به سن گذاشته‌ها را جا می‌گذارد. یکی از مشکلات ما این است که جوانان را همراه‌ می‌خواهیم. به قدرت جوانان‌ باور داشته باشیم و مسئولیت را به آنان‌ واگذار کنیم، اما از تجربیات نسل قبل‌ هم باید استفاده کرد. اگر همه‌ همدل باشیم، هیچ گرهی نیست که بسته‌ بماند.

 

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سید حسن خمینی نوه امام جوانان مسائل اجتماعی مشکلات جوانان
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