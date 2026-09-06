یک منبع نظامی عالی رتبه یمن گفت حملات نیروهای مسلح، تجمع شبه نظامیان وابسته به عربستان سعودی را هدف قرار می‌دهد و اهداف بر اساس اطلاعات شناسایی و انتخاب می‌شوند.

به گزارش تابناک، یک منبع نظامی عالی رتبه یمن به شبکه المیادین گفت نیروهای مسلح یمن اهداف حملات خود را بر پایه اطلاعات دقیق و حساب شده و همچنین داده‌های عملیاتی انتخاب می‌کنند.

منبع نظامی یمنی افزود: حملات یمن علیه فرماندهان وابسته به عربستان سعودی، بخش قابل‌توجهی از تدارکات آن‌ها برای نبرد زمینی را ناکام گذاشته است.

وی در ادامه گفت و گوی خود با المیادین گفت: نیروهای مسلح یمن تأکید می‌کنند که تمامی مراکز تجمع شبه نظامیان وابسته به عربستان، اهدافی مشروع محسوب می‌شوند.

مقام ارشد نظامی یمنی خاطرنشان کرد: صنعا بار دیگر از کسانی که با به خطر انداختن جان خود، به میهن خیانت کرده و در برابر ملت ایستاده‌اند، می‌خواهد که به آغوش ملت بازگردند.