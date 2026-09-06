واکنش به خبر «رفع فیلتر پیامرسانهای غیربومی»
معاون دفتر عارف شایعه «رفع فیلتر پیامرسانهای غیربومی» را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۱۱| |
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به گزارش تابناک، عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور در شبکه ایکس نوشت: «طی ساعات اخیر اخباری کذب به نقل از اینجانب درباره «رفع فیلتر پیامرسانهای غیربومی» منتشر شده که کاملاً ساختگی است. بنده هیچگونه اظهارنظری در این خصوص نداشتهام و جاعلان خبر، اهداف مشکوک و سازمانیافتهای را علیه دولت دنبال میکنند.»
او افزود: «تنها موضوعی که از سوی دفتر معاون اول اطلاعرسانی شده، مصوبه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی مبنی بر «رفع ممنوعیت اطلاعرسانی دستگاههای دولتی در پیامرسانهای غیربومی» جهت پاسخگویی بیواسطه به مردم است.»
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