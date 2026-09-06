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همزمان با آغاز هفتاد و پنجمین سال فعالیت بانک صادرات ایران

خزانه‌داری سکوهای آنلاین بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران با دریافت مجوز بانک مرکزی، ارائه‌دهنده خدمات خزانه‌داری شمش طلا و نقره به سکوهای خرید و فروش آنلاین شد و گام تازه‌ای برای ایفای نقش در زیرساخت رسمی بازار طلای دیجیتال برداشت.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۹۷
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بانک صادرات

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، این مجوز در چارچوب «ضوابط ناظر بر خزانه‌داری شمش طلا و نقره توسط اشخاص حقوقی مورد تأیید بانک مرکزی برای سکوهای خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط» صادر شده است؛ ضوابطی که بانک مرکزی در راستای دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط و با هدف توسعه زیرساخت‌های رسمی و تحت نظارت این بازار ابلاغ کرده است.

بر این اساس، بانک صادرات ایران می‌تواند در چارچوب مقررات و پس از طی فرآیندهای فنی و اجرایی مربوط، خدمات خزانه‌داری شمش طلا و نقره را به سکوهای مجاز خرید و فروش برخط ارائه کند. فعالیت این سکوها نیز در چارچوب ضوابط ابلاغی و با اتصال به سامانه ناظر انجام خواهد شد.

ورود بانک صادرات ایران به این حوزه، نقش این بانک را از ارائه خدمات متعارف بانکی فراتر برده و ظرفیت تازه‌ای برای حضور در زنجیره زیرساختی اقتصاد دیجیتال و بازارهای نوین مالی ایجاد می‌کند. در این مدل، بانک به‌عنوان خزانه‌دار، مسئولیت نگهداری شمش طلا و نقره متعلق به سکوهای واجد شرایط را در چارچوب مقررات مربوط بر عهده خواهد داشت و به این ترتیب، یکی از حلقه‌های مهم میان دارایی فیزیکی و معاملات برخط شکل می‌گیرد.

بدیهی است گواهی‌های صادره توسط سکوهای مجاز که به سامانه ناظر بانک مرکزی متصل‌اند، قابلیت توثیق در سامانه «ست» بانک صادرات ایران را دارند.

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بانک صادرات ایران طلا و نقره سامانه ست
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