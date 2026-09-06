بانک صادرات ایران با دریافت مجوز بانک مرکزی، ارائه‌دهنده خدمات خزانه‌داری شمش طلا و نقره به سکوهای خرید و فروش آنلاین شد و گام تازه‌ای برای ایفای نقش در زیرساخت رسمی بازار طلای دیجیتال برداشت.

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، این مجوز در چارچوب «ضوابط ناظر بر خزانه‌داری شمش طلا و نقره توسط اشخاص حقوقی مورد تأیید بانک مرکزی برای سکوهای خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط» صادر شده است؛ ضوابطی که بانک مرکزی در راستای دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط و با هدف توسعه زیرساخت‌های رسمی و تحت نظارت این بازار ابلاغ کرده است.

بر این اساس، بانک صادرات ایران می‌تواند در چارچوب مقررات و پس از طی فرآیندهای فنی و اجرایی مربوط، خدمات خزانه‌داری شمش طلا و نقره را به سکوهای مجاز خرید و فروش برخط ارائه کند. فعالیت این سکوها نیز در چارچوب ضوابط ابلاغی و با اتصال به سامانه ناظر انجام خواهد شد.

ورود بانک صادرات ایران به این حوزه، نقش این بانک را از ارائه خدمات متعارف بانکی فراتر برده و ظرفیت تازه‌ای برای حضور در زنجیره زیرساختی اقتصاد دیجیتال و بازارهای نوین مالی ایجاد می‌کند. در این مدل، بانک به‌عنوان خزانه‌دار، مسئولیت نگهداری شمش طلا و نقره متعلق به سکوهای واجد شرایط را در چارچوب مقررات مربوط بر عهده خواهد داشت و به این ترتیب، یکی از حلقه‌های مهم میان دارایی فیزیکی و معاملات برخط شکل می‌گیرد.

بدیهی است گواهی‌های صادره توسط سکوهای مجاز که به سامانه ناظر بانک مرکزی متصل‌اند، قابلیت توثیق در سامانه «ست» بانک صادرات ایران را دارند.