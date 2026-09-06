ممنوعیت عبور از تنگه هرمز شامل کدام کشورها میشود؟
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طبق مصوبه کمیسیون در طرح تنگه هرمز، هر کشور یا اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی ایران تحریمهای یکجانبه اعمال کند یا اقدامات خصمانهای انجام دهد، مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهد شد.
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به گزارش تابناک، حسن قشقاوی، در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه برخی مواد جزئیات طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز بررسی و تصویب شد.
وی توضیح داد: طبق مصوبه کمیسیون در ماده ۹ این طرح، هر کشور یا اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی ایران تحریمهای یکجانبه اعمال کند یا اقدامات خصمانهای انجام دهد، مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهد شد.
قشقاوی ادامه داد: در این طرح پیش بینی شده که تشخیص اقدامات خصمانه بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: همچنین تشخیص کشورها، نهادها، شرکتها و مؤسساتی که جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده یا داراییهای ایران را مسدود کردهاند، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
منبع: ایسنا
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