سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طبق مصوبه کمیسیون در طرح تنگه هرمز، هر کشور یا اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های یک‌جانبه اعمال کند یا اقدامات خصمانه‌ای انجام دهد، مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهد شد.

به گزارش تابناک، حسن قشقاوی، در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه برخی مواد جزئیات طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز بررسی و تصویب شد.

وی توضیح داد: طبق مصوبه کمیسیون در ماده ۹ این طرح، هر کشور یا اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های یک‌جانبه اعمال کند یا اقدامات خصمانه‌ای انجام دهد، مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهد شد.

قشقاوی ادامه داد: در این طرح پیش بینی شده که تشخیص اقدامات خصمانه بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: همچنین تشخیص کشورها، نهادها، شرکت‌ها و مؤسساتی که جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده یا دارایی‌های ایران را مسدود کرده‌اند، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.



منبع: ایسنا