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ممنوعیت عبور از تنگه هرمز شامل کدام کشورها می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طبق مصوبه کمیسیون در طرح تنگه هرمز، هر کشور یا اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های یک‌جانبه اعمال کند یا اقدامات خصمانه‌ای انجام دهد، مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۹۶
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کمیسیون امنیت ملی

به گزارش تابناک، حسن قشقاوی، در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه برخی مواد جزئیات طرح اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار در تنگه هرمز بررسی و تصویب شد.

وی توضیح داد: طبق مصوبه کمیسیون در ماده ۹ این طرح، هر کشور یا اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های یک‌جانبه اعمال کند یا اقدامات خصمانه‌ای انجام دهد، مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهد شد.

قشقاوی ادامه داد: در این طرح پیش بینی شده که تشخیص اقدامات خصمانه بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: همچنین تشخیص کشورها، نهادها، شرکت‌ها و مؤسساتی که جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده یا دارایی‌های ایران را مسدود کرده‌اند، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

منبع: ایسنا

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مجلس کمیسیون امنیت ملی تنگه هرمز تردد کشتی ها مصوبه غرامت عوارض
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