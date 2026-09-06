پهپادهای ایران در هرمز وارد عمل شدند
مرکز عملیات UKMTO فعالیت پهپادهای شناسایی ایران بر فراز تنگه هرمز را تایید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۹۴| |
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به گزارش تابناک، مرکز عملیات UKMTO تایید کرد، پهپادهای شناسایی ایران بر فراز تنگه هرمز به طور مداوم در حال گشتزنی و رصد تحولات تنگه هرمز هستند.
امروز چهار نفتکش که قصد عبور از بخش جنوبی تنگه هرمز را داشتند، از این کار منصرف شده و به سرعت از تنگه هرمز دور شدند.
طبق اطلاعیه UKMTO علاوه بر پرواز پهپادهای شناسایی، نظارت هدفمند بر کشتیهای تجاری و هشدارهای VHF نشان دهنده قصد ایران برای تثبیت حضور در امتداد خطوط ترانزیتی کلیدی تنگه هرمز است.
منبع فارس
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