En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

پهپادهای ایران در هرمز وارد عمل شدند

مرکز عملیات UKMTO فعالیت پهپادهای شناسایی ایران بر فراز تنگه هرمز را تایید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۹۴
| |
572 بازدید
تنگه هرمز

به گزارش تابناک، مرکز عملیات UKMTO تایید کرد، پهپادهای شناسایی ایران بر فراز تنگه هرمز به طور مداوم در حال گشت‌زنی و رصد تحولات تنگه هرمز هستند.

امروز چهار نفتکش که قصد عبور از بخش جنوبی تنگه هرمز را داشتند، از این کار منصرف شده و به سرعت از تنگه هرمز دور شدند.

طبق اطلاعیه UKMTO علاوه بر پرواز پهپادهای شناسایی، نظارت هدفمند بر کشتی‌های تجاری و هشدارهای VHF نشان دهنده قصد ایران برای تثبیت حضور در امتداد خطوط ترانزیتی کلیدی تنگه هرمز است.

منبع فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
تنگه هرمز پهپاد پهپادهای ایرانی پهپاد شناسایی تردد کشتی ها آمریکا
بازخوانی تاریخ/ حاجب‌الدوله؛ دستی که امیرکبیر را در فین خاموش کرد
مانوک خدابخشیان کیست و چرا نامش این‌قدر جستجو می‌شود؟
«سینگل بیا، دوتایی برو»؛ از مافیا تا سفره عقد، رواجِ آشناییِ سریع در قالب سرگرمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش قاطع قرارگاه خاتم‌الانبیا به تهدیدات ارتش آمریکا
قالیباف: قواعد بازی برای آمریکایی‌ها عوض شد
شمپاد آمریکایی مورد حمله قرار گرفت
نهاد مدیریت خلیج‌فارس: تنگه هرمز همچنان مسدود است
آمریکا باید کنترل ایران بر تنگه هرمز را بپذیرد
علاقه فزاینده کشورها برای خرید پهپاد از ایران
مذاکره عراق با ایران برای تردد نفتکش‌هایش در تنگه هرمز
مدیریت قاطع ایران در تنگه و سرنوشت یک کشتی!
عملیات مخفی آمریکا زیر آب‌های تنگه هرمز
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۷ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ Comment)
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۰۰ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۵ Comment)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۸۳ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۴ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۶۸ Comment)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ Comment)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ Comment)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۷ Comment)
ویدیوی تکان دهنده از سطح سواد در صداوسیما  (۴۶ Comment)
سرگردانی مردم در بانک‌ها؛ حواله خریداران دلار با کارت ملی به فردا / نظارت سرزده بانک مرکزی کجاست؟  (۴۶ Comment)
tabnak.ir/005qQs
tabnak.ir/005qQs