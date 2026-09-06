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نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی

بنزین ۱۰ هزار تومانی از جمله موضوعات مهمی است چندی قبل توسط رئیس جمهور مطرح شده بود و احتمالا امشب رونمایی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۹۳
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12406 بازدید
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۴۹
بنزین ۱۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، خبرها از تصمیم مهم دولت برای کلید زدن مرحله جدیدی از اصلاح قیمت بنزین حکایت دارد؛ تصمیمی که بر اساس آن، نرخ سوم بنزین با افزایشی دو برابری از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان خواهد رسید.

نرخ سوم بنزین که از ماه‌های پایانی سال گذشته و در چارچوب سیاست‌های مدیریت مصرف سوخت معرفی شده بود، تاکنون با قیمت ۵ هزار تومان عرضه می‌شد.

پیش از این نیز مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم به صورت تلویحی از ضرورت تعدیل این نرخ تا سقف ۱۰ هزار تومان سخن گفته بود و حالا به نظر می‌رسد مقدمات اجرایی شدن این تصمیم فراهم شده است.

 فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پیامی تصویری اعلام کرد: نرخ کارت جایگاه سوخت از بامداد ۱۷ شهریور به ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

وی گفت: در جلسات کارشناسی اعداد متفاوتی گفته می‌شد، اما چون رئیس‌جمهور به مردم قول داده بودند، همان ۱۰ هزار تومان تعیین شد.

مهاجرانی افزود: ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومان همچنان بدون تغییر ماند.

سخنگوی دولت ادامه داد: افزایش قیمت نرخ کارت جایگاه صرف معیشت مردم خواهد شد.

جزئیات سهمیه‌ها و تغییرات جدید نرخ بنزین

با اعمال این تغییرات، الگوی عرضه بنزین برای خودروهای سواری به شرح زیر خواهد بود:

نرخ اول: ۶۰ لیتر در ماه به قیمت ۱۵۰۰ تومان

نرخ دوم: ۵۰ لیتر در ماه به قیمت ۳۰۰۰ تومان

نرخ سوم: ۲۰ لیتر در ماه به قیمت جدید ۱۰ هزار تومان (افزایش از ۵ هزار تومان)

سوخت‌گیری با کارت جایگاه: مازاد بر این سهمیه‌ها و سوخت‌گیری اضطراری از طریق کارت آزاد جایگاه‌داران نیز با همین نرخ سوم (۱۰ هزار تومان) محاسبه خواهد شد.

چرا دولت به سراغ افزایش نرخ سوم بنزین رفت؟

تشدید شکاف میان تولید و مصرف بنزین در کشور، فشار سنگین واردات سوخت بر منابع ارزی و ناترازی انرژی، دولت چهاردهم را در ماه‌های اخیر بر آن داشت تا راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی را برای مهار عطش مصرف روی میز بگذارد.

با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند دستکاری قیمت بنزین به‌تنهایی درمان ناترازی نیست و انتظار می‌رود دولت در کنار چنین سیاست‌های قیمتی، گام‌های عملی و فوری برای تسهیل واردات و تولید خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و برقی بردارد تا بار این جراحی صرفاً بر دوش سبد هزینه مصرف‌کننده تحمیل نشود.

 

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افزایش قیمت بنزین بنزین ۱۰ هزار تومانی قیمت بنزین سهمیه بنزین
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سخنگوی دولت: نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان افزایش می‌یابد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲۲
انتشار یافته: ۴۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
7
37
پاسخ
اره از امشب حتما گرون کنید که میترسیم رییس جمهورم مثل ما شــــنبه خبردار بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
این یکی صبح دوشنبه خبردار میشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
واقعا کجای دنیا اینطوری کار میکنن،ی کالای واجب رو چند ساعت قبل از گرانی اعلام میکنن،ضمن اینکه قبلش گفتن تا فلان ماه گران نمیشه،،فقط دروغ
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
فکر نکنم اصلااین تغییر قیمت هیچ اثری در مصرف داشته باشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
50
13
پاسخ
نرخ آزاد حداقل باید 300 هزار تومان باشد.این همه صغری کبری برا 10000 تومان
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
چی میگی واسه خودت احمق
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
فک کنم سر گنج باشی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
وقتی حقوق ۲۵درصد افزایش پیدا می‌کنه،اما بنزین ۳۰۰درصد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
وقتی ماشین آشغال پرمصرف رو به سه برابر قیمت جهانی بهت میفروشن و خوشحالی، یعنی پول ده سال .بنزینش رو یه جا دادی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
7
17
پاسخ
دولت پوشالی و بی عرضه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
اولا هیچ ربطی به دولت ندارد. خیلی هم عالی و منطقی در مواجهه با جنگ جلو رفته
الف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
11
11
پاسخ
علیرغم شعارهای مکرر رئیس جمهور مبنی بر خدمت به مردم و اطاعت از رهبری ، پزشکیان در دو سال حضورش در پاستور بزرگترین ضربات و صدمات را به مردم و رهبری شهید زده و عملاً اثبات نموده در اداره قوه مجریه ناتوان بوده و بی تدبیرترین رئیس جمهور تاریخ انقلاب است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
اطاعت از رهبری چه ربطی به قیمت بنزین داره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
19
36
پاسخ
چقدر دولت ضعیفی داریم
حیف رای که به پزشکیان دادم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
مردم از چپ و راست عبور کردند
بی نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
4
4
پاسخ
قیمت بنزین بایدارزانتر باشد.
عطش و تنشگی چیه. تحریم‌و تنشگی بودجه. نفت بنزیمن خدادای مثل اب خدادادی. برای چی اینقدر گرون. و سهمیه ناچیز کم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
7
27
پاسخ
این مگه نمی‌گفت تا آخر شهریور دست به قیمت بنزین نمی زنیم.مردیم یکبار حرف راست از زبون شما نشنیدم.
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
19
10
پاسخ
چرا دولت سهمیه بنزین هر ایرانی را به کارت ملی آنها واریز نمی کند؟ کسانی که از بنزین استفاده نمی کنند حقشان کجا می رود؟ اینطور عدالت برقرار نمی شود.
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۲۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
آقا مرتضی شما میایی کاسبی همیشگیت رو با کسی شریک بشی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
آفرین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
9
31
پاسخ
آماده تورم بالا باشید .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
الان مگه تورم پایینه!؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
اینقدر فاکتورهای تورم زا دیدیم که این در مقابلش هیچه
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
11
3
پاسخ
این قیمت هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. بنزین رو بر اساس کد ملی یارانه بدیت. سهمیه ماشین های خارجی قطع بشه. جریمه ها و عوارض نجومی برای ماشین های خارجی گران وضع کنید. استفاده از ماشین های شخصی تک سرنشین در شهرهای بزرگ ممنوع کنید. به فکر فقرا باشید نه افراد پولدار.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
اخه بی عقل ماشین ایرانی کنم بهزین مصرف میکنه نه خارجی
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