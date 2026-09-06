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واکنش کمیته انضباطی به اتفاقات تراکتور - گل گهر

کمیته انضباطی بررسی فوری تخلفات دیدار تراکتور و کل گهر را در دستور کار خود قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۹۱
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کمیته انضباطی

به گزارش تابناک، ابوالفضل حسن‌زاده، رئیس کمیته انضباطی، درباره حواشی و مسائل مطرح‌شده پیرامون دیدار تیم‌های تراکتور و گل‌گهر اظهار کرد: با توجه به اتفاقات، حواشی و گزارش‌های مربوط به این دیدار، کمیته انضباطی بررسی فوری موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: تمامی موارد و تخلفات احتمالی رخ‌داده در جریان این مسابقه و حواشی پیرامون آن، بر اساس گزارش‌های رسمی و مستندات موجود، با دقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با تأکید بر ضرورت رعایت نظم و انضباط در تمامی مسابقات گفت: کمیته انضباطی در برخورد با هرگونه تخلف، بدون اغماض و صرفاً بر اساس مقررات و مستندات موجود اقدام خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حواشی و رفتارهای خارج از چارچوب، نظم مسابقات فوتبال را تحت تأثیر قرار دهد.

حسن‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: موضوع دیدار تراکتور و گل‌گهر با قید فوریت در همه ابعاد در حال بررسی است و پس از تکمیل روند رسیدگی، تصمیمات مقتضی مطابق با مقررات اتخاذ و از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع سایت فدراسیون فوتبال

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