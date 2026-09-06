تیم فوتبال استقلال در بازی خارج از خانه خود مقابل آلومینیوم اراک به تساوی دست یافت که در این بازی شاگردان سهراب بختیاری‌زاده و پیروز قربانی، انگیزه زیادی برای پیروزی نداشتند.

تساوی آلومینیوم و استقلال در اراک؛ تیم سهراب و پیروز، دنبال پیروزی نبودند

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم آلومینیوم اراک و استقلال در چهارچوب دیدارهای هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۹ امروز (یکشنبه) در ورزشگاه امام خمینی شهر اراک آغاز شد که این دیدار با تساوی صفر - صفر به پایان رسید.

ترکیب ابتدایی آلومینیوم:

محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، سید مهران موسوی، امیر نوری، ابوالفضل قنبری، سید مهدی مهدوی، ساسان جعفری‌کیا، سعید صادقی، عباس کهریزی، امیرحسین امانی‌پور و شروین بزرگ.

ترکیب ابتدایی استقلال:

حبیب فرعباسی، روزبه چشمی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، سامان تورانیان، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، محمد حسین اسلامی، علیرضا کوشکی، اسماعیل قلی‌زاده و یاسر آسانی.

نیمه نخست این دیدار با عملکرد بهتر تیم میزبان در شروع بازی همراه بود؛ شاگردان پیروز قربانی دو موقعیت برای رسیدن به گل داشتند، اما در نهایت بازیکنان آلومینیوم از موقعیت‌های خود استفاده نکردند.

در ادامه اگرچه توپ زیادی روی دروازه‌ها نبود، اما استقلال در دقیقه ۳۳ صاحب یک موقعیت جدی برای رسیدن به گل بود. محمد خلیفه ابتدا ضربه اسلامی را که با برخورد مدافعان تغییر مسیر داده بود، دفع کرد و در ادامه هم مانع از گلزنی یاسر آسانی شد.

نیمه دوم، در شرایطی آغاز شد که دو تیم، برای رسیدن به گل تلاش کردند تا روی دروازه یکدیگر موقعیت ایجاد کنند. مانند نیمه نخست، خلیفه بازهم مانع گلزنی آبی‌ها شد و ضربه راه دور کوشکی را دفع کرد. در ادامه آلومینیوم دو موقعیت نه چندان جدی داشت که ضربه کهریزی در چهارچوب نبود و ضربه وطن‌دوست پس از برخورد به تیر دروازه، راهی اوت شد.

در یک سوم پایانی بازی، دو تیم چندان برای رسیدن به گل انگیزه نداشتند و بازی افت شدیدی کرد؛ دو تیمی که انگار به کسب نتیجه مساوی رضایت داده بودند و موقعیت جدی روی دروازه‌ها ایجاد نشد تا بازی با تساوی بدون گل خاتمه پیدا کند.