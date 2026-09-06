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انتقال سامانه‌های پدافندی آمریکا از اربیل به اردن!

منابع خبری در اقلیم کردستان عراق از قصد دولت تروریست آمریکا برای انتقال پدافند به اردن و مناطق دیگر خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۸۴
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سامانه های پدافندی

به گزارش شبکه ماهواره ای روداو از رسانه های اقلیم کردستان  عراق، قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخست وزیر عراق به این شبکه گفت که آمریکا سامانه‌های پدافندی خود را به همراه نیروهای باقی مانده تا پایان سپتامبر (اوایل ماه مهر) از کردستان عراق خارج خواهد کرد.

وی افزود: آمریکا آمادگی کامل خود را برای اجرای توافق با بغداد  و خروج تا مهلت تعیین‌شده اعلام کرده است.

گفته می شود که دولت تروریست آمریکا قصد دارد این سامانه‌ها را به اردن، انگلیس و قبرس انتقال دهد.

منبع: تسنیم

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آمریکا عراق اربیل سامانه های پدافندی اردن پایگاه های آمریکایی
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