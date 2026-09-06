فیفا به شایعات درباره اینفانتینو پایان داد

فیفا در بیانیه‌ای رسما تائید کرد که رئیس سوئیسی این فدراسیون بین‌المللی ورزشی با وجود فشارهای زیادی که روی او برای کناره‌گیری وجود دارد، در ماه مارس آینده برای انتخاب مجدد نامزد خواهد شد.

به گزارش تابناک، جیانی اینفانتینو که از سال ۲۰۱۶ ریاست فیفا را بر عهده دارد، پس از لغو برنامه‌های خود برای فروش سهام مسابقات فیفا به شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، با فشار فزاینده‌ای روبرو است.

این طرح پرسود موجی از خشم جهانی را برانگیخت. یوفا تهدید کرد که تمام مسابقات فیفا، از جمله جام جهانی، را تحریم خواهد کرد.

در بیانیه‌ای که توسط فیفا منتشر شد، آمده است: اینفانتینو در ماه آوریل اعلام کرد که در سال ۲۰۲۷ برای انتخاب مجدد نامزد خواهد شد.الان هم هیچ چیز تغییر نکرده و اینفانتینو برای انتخاب مجدد نامزد خواهد شد.

این اولین باری است که فیفا تأیید می‌کند که اینفانتینو پس از رسوایی فروش سهام جام جهانی، قصد دارد برای چهارمین دوره نامزد شود.

هفته گذشته بود که فیفا، یوفا را به راه‌اندازی کمپینی برای زیر سوال بردن مدیریت اینفانتینو متهم کرد.بی‌بی‌سی اسپورت مطلع شده است که یوفا از یافتن نامزدی برای به چالش کشیدن اینفانتینو مطمئن است. هر رقیبی باید حمایت حداقل ۱۰۶ انجمن از ۲۱۱ عضو فیفا را به دست آورد.

تاکنون هیچ نامزد دیگری برای به چالش کشیدن اینفانتینو معرفی نشده است، اگرچه ویکتور مونتاگلیانی، رئیس کونکاکاف، به عنوان یک گزینه جدی در نظر گرفته می‌شود. نامزدها باید حداکثر تا ۱۸ نوامبر اعلام آمادگی کنند.



منبع: ایرنا