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مصر و پاکستان خواستار احیای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شدند

وزرای خارجه مصر و پاکستان خواستار ازسرگیری اجرای یادداشت تفاهم اسلام آباد امضا شده بین ایران و آمریکا و دستیابی به یک توافق جامع شدند.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۷۴
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مصر و پاکستان

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر و محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان خواستار ازسرگیری اجرای یادداشت تفاهم اسلام آباد امضا شده بین آمریکا و ایران و نیز دستیابی به یک توافق جامع شدند.

طبق بیانیه وزارت امور خارجه مصر، عبدالعاطی با دار به صورت تلفنی گفتگو کرده است.

این گفتگو شامل مسائل منطقه‌ ای و همچنین تلاش‌ ها برای کنترل تنش های فعلی و بازگرداندن آرامش بود.

عبدالعاطی و دار بر اهمیت ازسرگیری اجرای یادداشت تفاهم اسلام‌ آباد که در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ بین ایالات متحده و ایران امضا شد و دستیابی به یک توافق جامع و پایدار که امنیت و ثبات منطقه‌ای را تقویت کرده و از گسترش درگیری جلوگیری کند، تأکید کردند.

دو طرف همچنین توافق کردند که در دوره های آینده به رایزنی‌ ها و هماهنگی نزدیک در سطح دوجانبه و در چارچوب مکانیسم منطقه‌ ای ۴ کشور شامل مصر، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه ادامه دهند.

درخواست وزرای امور خارجه مصر و پاکستان پیرامون ازسرگیری اجرای یادداشت تفاهم اسلام آباد، در حالیست که ۲ تجاوز پیشین آمریکا به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.

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پاکستان مصر آمریکا ایران جنگ تفاهم نامه اسلام آباد
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