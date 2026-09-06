قالیباف به نقدعلی: شما برای من نباید تصمیم بگیرید

قالیباف در پاسخ به انتقادهای نقدعلی نماینده جبهه پایداری، تأکید کرد که کسی نمی‌تواند برای او تعیین تکلیف کند و گفت در شرایطی که همه از وحدت و همدلی سخن می‌گویند، چنین ادبیاتی به صلاح کشور نیست.

به گزارش تابناک؛ محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۱۵ شهریور) مجلس در تذکری شفاهی در واکنش به اظهارات مطرح‌شده درباره طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» و ادعای معاون اول رئیس جمهور درباره قول رئیس مجلس برای خارج کردن این طرح از دستور کار، خطاب به رئیس مجلس گفت: در باب شأن مجلس، آقای معاون اول رئیس جمهور می‌گوید که آقای قالیباف به ما قول داد که طرح مقابله با نفوذ را از دستور کار خارج کند. آقای نیکزاد آمد و از قول آقای قالیباف گفت که آقای قالیباف چنین حرفی نزدند.

معاون اول رئیس جمهور باید به خاطر نسبت ناروایی که به مجلس داده عذرخواهی کند

وی در ادامه اظهار کرد: ولی این کفایت نمی‌کند. معاون اول باید صریحاً در رسانه‌ها اعلام بکند که بنده دروغ گفتم. بالاخره اگر دروغ گفته و این نسبت ناروا را به رئیس مجلس داده است باید عذرخواهی کنند. اگر واقعاً دولت خیلی میل دارد بیاید بالای سر مجلس بزند، شعبه دوم دولت؛ مثل اینکه این‌ها خیلی میل دارند مجلس را به شکل کلی از صحنه خارج کنند.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: اگر دروغ نسبت داده است، که علی‌الظاهر این‌طور است، چون آقای نیکزاد سریعاً فرمودند که ایشان به دروغ این را به ریاست مجلس نسبت داده، معاون اول رئیس جمهور بیاید الان عذرخواهی کند، بگوید من اشتباه کردم. مگر مجلس شعبه دوم دولت است؟

درست نیست که می‌گویید مجلس یک شعبه از دولت است

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: آقای نقدعلی، جنابعالی نکاتی گفتید. به هر حال بنده رئیس جلسه‌ام، آیین‌نامه را بلد هستم و جلسه را اداره می‌کنم. اینکه گفتید مجلس یک شعبه از دولت است؛ این حرف، حرف خوبی نیست. در این شرایط کشور که حرف از وحدت می‌زنیم، از همدلی می‌زنیم، درست نیست با این ادبیات صحبت کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شما برای من نمی‌توانید تصمیم بگیرید. من حتماً عین شما صحبت نمی‌کنم، حتماً چنین حرفی را نخواهم زد. دیگر من اختیار خودم که دارم حرف بزنم. من از شما متعجبم، برادر عزیز. آقای نیکزاد هم به‌درستی گفتند، خود جناب دکتر عارف هم می‌دانند که اصلاً من سر این موضوع با ایشان نه صحبت کردم، نه هم‌کلام شدیم.

بنده مدافع طرح نفوذ هستم

وی در ادامه گفت: ولی جامعه یک احساس نگرانی نسبت به این نفوذ داشت. امروز هم من قبل از اینکه شما صحبت کنید، من صحبت کردم، گفتم بنده مدافع طرح نفوذ هستم، از اول هم بوده‌ام. طراح هم، آقای نجابت زحمت کشیدند، من در جریان هستم.

قالیباف در ادامه بیان کرد: همین‌طور که گفتم حتماً هر ایران‌دوستی با این قانون برای نفوذ موافق است، ولی ما باید قانونی بنویسیم که مزاحمت ایجاد نکند، حوزه امنیت شخصی افراد را دنبال نکنیم. باید یک قانون دقیق و بدون ابهام در این حوزه نوشته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: من خواهش می‌کنم در این شرایط، یک مقدار با همدیگر با مهر و محبت حرف بزنیم. حتماً استقلال قوا هست.