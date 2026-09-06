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جنجال نقل‌قول قالیباف بر سر روابط ایران و چین

حواشی درباره یک نقل‌قول منتسب به حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، درباره پیگیری رهبر انقلاب در موضوع روابط با چین، با واکنش او همراه شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۶۹
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توییت حریرچی

به گزارش تابناک؛ حواشی درباره یک نقل‌قول منتسب به مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، درباره پیگیری رهبر انقلاب در موضوع روابط با چین، با واکنش او همراه شد. حریری اعلام کرد این جمله نقل‌قول مستقیم از محمدباقر قالیباف بوده و از منتقدان خواست روابط ایران و چین را به اختلافات جناحی داخلی گره نزنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: این جمله بنده نقل قول مستقیم از جناب اقای قالیباف است و صرفا جهت عزم همه جانبه نظام برای توسعه روابط است، لطفا تفسیر سوء برای دعوای جناحی نکنید. قبل از این جمله هم اراده اقای قالیباف را در این مورد شرح داده‌ام.

دوطرف افراطی جناح سیاسی داخلی روابط ایران و چین را مستمسک دعوای داخلی نکنند یکی دولت را نقد میکند که تمایلی به توسعه روابط با چین ندارد که بر اساس بی اطلاعی است دیگری برای تخریب رابطه شروط ذهنی خود را به چین منتسب میکند بخاطر میهن، دعواتون را به روابط حساس ایران با دیگران نکشانید.

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مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین محمدباقر قالیباف
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