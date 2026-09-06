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لغو سفر تیم ملی بسکتبال با ویلچر به کانادا

سفر تیم ملی بسکتبال با ویلچر به کانادا برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان به دلیل عدم صدور ویزای سرمربی و مربی منتفی شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۶۲
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تیم ملی بسکتبال با ویلچر

به گزارش تابناک؛ جلیل کوهپایه‌زاده رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، درباره آخرین شرایط تیم ملی بسکتبال با ویلچر برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان اظهار داشت: با توجه به اینکه هنوز ویزای سرمربی و مربی تیم ملی برای سفر به کانادا صادر نشده، این اعزام انجام نمی‌شود. تصمیم ما به اعزام تیم ملی و حضور در مسابقات بود، اما این کار بدون کادر فنی ممکن نیست. مسابقات از چهارشنبه آغاز می‌شود. دیگر زمانی برای صدور ویزا نیست، چرا که پروسه آن حداقل چند روز طول می‌کشد. شاید بخواهند زمانی این کار را انجام بدهند که مسابقات شروع شده باشد.

وی درباره ارتباط به فدراسیون جهانی بسکتبال با ویلچر در خصوص اتفاقات مربوط به ویزا گفت: با IWBF در ارتباط هستیم و مکاتبات مختلفی داشتیم. هر روز با دبیرکل فدراسیون جهانی ارتباط داریم. آنها به همراه سازمان برگزار کننده نیز تلاش بسیاری کردند تا از راه‌های مختلف بتوانند روند صدور ویزا را تسریع کنند. آنها شرایط ما را به لحاظ موقعیت کشور و همچنین عدم صدور ویزا درک کردند و در جریان مشکلات پیش آمده قرار گرفتند. بعید است در چنین وضعیتی، قوانین مربوط به جریمه و محرومیت شامل حال ایران شود، چرا که ما هیچ تلاشی برای عدم اعزام نداشتیم و مسیر قانونی برای صدور ویزا را طی کردیم. قطعاً آنها این وضعیت را درک می‌کنند.

کوهپایه‌زاده با اشاره به تعیین سهمیه قاره‌های مختلف برای پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس تصریح کرد: در مسابقات جهانی فقط تعداد سهمیه‌های هر قاره مشخص می‌شود. با شرایطی که به وجود آمده، باید همه تیم‌های آسیایی را شکست بدهیم تا در خصوص تخصیص سهمیه به قاره کهن، این سهمیه را بدست بیاوریم.

رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان گفت: بیش از یک سال و نیم برای آماده‌سازی این تیم تلاش شد و به اعتراف کسانی که در این رشته هستند، هیچ‌گاه چنین شرایط و امکاناتی برای بسکتبال با ویلچر مهیا نبوده است. تیم خیلی آماده‌ای داریم و ان‌شاءالله تیم بسکتبال با ویلچر ایران بتواند در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به مدال طلا دست یابد.

منبع: تسنیم

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برچسب ها
تیم ملی بسکتبال با ویلچر سفر به کانادا صدور ویزا مربی مسابقات قهرمانی جهان جلیل کوهپایه زاده
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