قالیباف: «طرح نفوذ» نباید برای مردم مزاحمت ایجاد کند
به گزارش تابناک؛ در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت ماده ۷ و ۸ این طرح به دلیل وجود برخی ابهامات به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد.
در ابتدای بررسی ماده ۷ این طرح، پیشنهاد رفع ابهامی درخصوص بخش انتهایی ماده مذکور که عدم ارسال اطلاعات تکمیلی در مهلت مقرر را به منزله انصراف از درخواست تلقی میکرد، مطرح شد، که در نهایت این بخش با رأی نمایندگان حذف شد. اما در ادامه، ابهامات دیگری مطرح و به تشخیص رئیس مجلس، این ماده برای رفع ابهامات به کمیسیون ارجاع شد.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در خصوص علت ارجاع این ماده به کمیسیون گفت: هیچ وطندوستی با موضوع برخوردبا نفوذ بیگانگان مخالف نیست و امنیت مهمترین موضوع کشور است. بعید میدانم کسی بگوید برای مقابله با نفوذ بیگانگان نیازی به قانون نداریم. اما باید دقت کنیم حقوق و زندگی مردم و تجارت آنان تحت تاثیر قرار نگیرد؛ لذا در جریان بررسی این طرح، به جدیت پیگیر هستیم که برای زندگی مردم مزاحمت ایجاد نشود و به دلیل ابهامات موجود، آن را به کمیسیون ارجاع میدهیم.
در ماده ۷ ارجاعی آمده است: چنانچه وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرفصلهای اعلامی یا اطلاعات ارائه شده در سامانه را ناقص یا نیازمند توضیح تشخیص دهند، میتوانند یک بار از متقاضی تکمیل یا توضیح اطلاعات را حداکثر ظرف پنج روز کاری درخواست نمایند عدم ارسال اطلاعات تکمیلی در مهلت مقرر به منزله انصراف از درخواست میباشد.
در ادامه، نمایندگان ماده ۸ این طرح را بررسی کردند که عباس گودرزی، عضو هیات رئیسه مجلس، ابهامی در خصوص گستردگی محدوده فعالیتها مطرح کرد که این موضوع نیز برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شد.
در ماده ۸ ارجاعی آمده است: هرگونه فعالیت خارج از محدوده سرفصلها یا شرایط مندرج در مجوز صادره ممنوع و مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون است.
در جریان بررسی این طرح، سارا فلاحی با تذکری گفت: نباید به گونهای رفتار کنیم که مجلس، محدودکننده ملت شود و مجلس موازی ایجاد کنیم که نه در راستای منافع ملی و نه همراه با کلام رهبر معظم انقلاب مبنی بر ممنوعیت تفرقه باشد. نباید نهاد جدیدی ایجاد کنیم که موازیکاری کند. برخی نهادها برای مردم کار انجام نمیدهند و ما نهادها را برای کارآفرینی ایجاد نمیکنیم، بلکه برای کسانی که قدرت ندارند ایجاد میشود. امیدوارم به مسیر درست بازگردیم.
منبع: ایرنا