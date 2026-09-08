شات‌گان نیمه‌خودکار «شوگرن» (Sjögren) یکی از نمونه‌های نادر و متفاوت در تاریخ سلاح‌های گرم است که در سال‌های ۱۹۰۸ و ۱۹۰۹ در دانمارک و بر پایه طرح مخترع سوئدی، کارل شوگرن، تولید شد. از این سلاح تنها حدود ۵ هزار قبضه ساخته شد و امروز نمونه‌های باقی‌مانده آن در شمار شات‌گان‌های کلکسیونی کمیاب قرار دارند. مهم‌ترین ویژگی شوگرن، استفاده از سامانه پس‌زنی اینرسی است؛ فناوری‌ای که بعدها در شات‌گان‌های مدرن شرکت بنلی نیز توسعه یافت. کشویی خارجی و متحرک این سلاح هنگام شلیک به عقب حرکت می‌کند و ظاهر نامتعارفی به آن می‌دهد. شوگرن ۱۲ گیج با بدنه فولادی، قنداق چوب گردو، ظرفیت چهار فشنگ در خشاب به‌علاوه یک فشنگ در جان لوله و لوله‌ای به طول حدود ۶۹٫۹ سانتی‌متر، بیش از آنکه امروز یک سلاح کاربردی باشد، قطعه‌ای جذاب از تاریخ تکامل شات‌گان‌های نیمه‌خودکار محسوب می‌شود. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با این سلاح آشنا شوید.