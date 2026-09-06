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مدنی‌زاده: اقتصاد ایران را مردم ما می‌سازند نه اسکات بسنت

وزیر اقتصاد در واکنش به سخنان اسکات بسنت گفت: تصور تغییر تصمیمات یک ملت با فشار اقتصادی، اشتباهی استراتژیک و محکوم به شکست است.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۴۱
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سیدعلی مدنی زاده

به گزارش تابناک، سید علی مدنی‌زاده با اشاره به سخنان اخیر مقامات آمریکایی درباره فشار اقتصادی، انزوای ایران و قطع ارتباطات مالی اعلام کرد: اقتصاد ایران مجموعه‌ای بزرگ از مردم، بنگاه‌ها، کارآفرینان، تولیدکنندگان،صادرکنندگان، تجار، کشاورزان، مهندسان و میلیون‌ها فعال اقتصادی است که طی سال‌های گذشته و در سخت‌ترین شرایط تحریمی، راه‌های جدیدی برای تولید، تجارت و تأمین مالی پیدا کرده‌اند.

وی افزود: امروز نیز با وجود فشار‌ها و دشواری‌های ایجادشده، تجارت، تولید، صادرات و واردات در کشور برقرار است و کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم به خوبی تأمین می‌شود. عدم همراهی بسیاری از کشور‌های جهان با سیاست‌های آمریکا و همچنین گفت‌و‌گو‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته با کشور‌های منطقه و کشور‌های همسو، مانع از تحقق اهداف تحریمی دشمنان شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه دولت منکر مشکلات اقتصادی کشور نیست، گفت: مسئولیت اصلاح اقتصاد ایران بر عهده دولت و مردم ایران است، نه وزارت خزانه‌داری آمریکا. آنها از فروپاشی و خفگی اقتصاد ایران سخن می‌گویند، اما ما از اصلاح ساختار اقتصادی، افزایش بهره‌وری، توسعه تجارت و تولید، جذب سرمایه و گسترش روابط اقتصادی صحبت می‌کنیم.

مدنی‌زاده راهبرد اقتصادی دولت را تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، توسعه تجارت منطقه‌ای، تقویت بخش خصوصی، کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی، اصلاح کریدور‌های تجاری، اصلاح نظام بانکی، جذب سرمایه و کنترل تورم عنوان کرد و افزود: اقتصاد ایران را برای زندگی و رفاه مردم ایران اداره می‌کنیم، نه برای رضایت واشنگتن.

وی با بیان اینکه میان تحمل هزینه‌های اقتصادی و تسلیم اقتصادی فاصله زیادی وجود دارد، تصریح کرد: ملت ایران در سال‌های گذشته هزینه‌های زیادی داده است، اما هرگز تسلیم نخواهد شد. اگر هدف دشمنان فشار بر ایران است، پاسخ ما مقاومت اقتصادی در کنار اصلاحات اقتصادی خواهد بود.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: اقتصاد ایران را مردم ایران خواهند ساخت و آینده ایران را نیز مردم ایران تعیین خواهند کرد؛ با اراده، برنامه و در راستای منافع خود.

مدنی‌زاده در پایان گفت: آنها می‌توانند مسیر‌های مالی ما را دشوار کنند، اما نمی‌توانند اراده یک ملت برای ساختن اقتصادش را تحریم کنند. همان‌گونه که به زعم خود با برخورداری از بزرگ‌ترین ارتش دنیا نتوانستند ملت ایران را شکست دهند، در جنگ اقتصادی نیز به اهداف خود نخواهند رسید.

منبع: ایسنا

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سیدعلی مدنی‌زاده فشار اقتصادی اصلاح اقتصاد تحریم اسکات بسنت
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