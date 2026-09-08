«رمینگتون ۸۷۰ مارین مگنوم / Remington 870 Marine Magnum» نسخه‌ای مقاوم از خانواده مشهور شات‌گان‌های پمپ‌اکشن رمینگتون ۸۷۰ است که با تمرکز بر دوام در برابر رطوبت و خوردگی طراحی شده است. پوشش نیکل‌مانند بدنه، قطعات پلیمری و ساختار ساده آن باعث شده این مدل برای استفاده در محیط‌های مرطوب، ساحلی و شرایطی که نگهداری مداوم سلاح دشوار است، گزینه‌ای کاربردی باشد. در این بررسی با ترجمه اختصاصی تابناک، مارین مگنوم با انواع مهمات گیج ۱۲ از جمله باک‌شات، اسلاگ و فشنگ‌های مگنوم ۷۶ میلی‌متری آزمایش می‌شود. سازوکار پمپ‌اکشن آن امکان استفاده از مهمات مختلف را بدون وابستگی به چرخه خودکار سلاح فراهم می‌کند و ظرفیت هفت‌تیر، افزونه خشاب کارخانه‌ای و مقاومت بالای سطح بدنه از ویژگی‌هایی هستند که این مدل را از بسیاری از نسخه‌های استاندارد رمینگتون 870 متمایز می‌کنند.