رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر ضرورت انسجام ملی اظهار داشت: باید در مواجهه با جنگ نرم و شناختی، از همه ظرفیت‌های ملی و فراملی علیه دشمن استفاده کرد. در این شرایط خطیر، هر یک از فرماندهان و افسران جنگ نرم و شناختی مسئولیت سنگینی به عهده دارند که باید به آن عمل کنند.

به گزارش تابناک؛ سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در نشست تخصصی متولیان عرصه جنگ نرم، با اشاره به ابعاد پیچیده توطئه‌های همه‌جانبه نظام سلطه علیه کشورمان تأکید کرد: روایت جنگ و پیشی‌گرفتن از جنگ سخت، یک هنر سترگ است و امروز دشمن درگیر یک جنگ تمام‌عیار ترکیبی، نرم و شناختی علیه ملت و کشور ایران است.

وی با تبیین ریشه‌های استکباری و محاسبات غلط دشمنان افزود: ملتی که به خداوند متعال اتکا داشته باشد، همواره پیروز میدان است. آمریکایی‌ها بیش از هشتاد سال است که از هیچ کشوری جواب منفی نشنیده‌اند و انتظار و تصور غلط آنها پیش از تجاوز به ایران نیز تسلیم این ملت بزرگ بود؛ خیالی باطل که هرگز محقق نخواهد شد.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به راهبرد دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در جبران شکست‌های منطقه‌ای و نظامی در جنگ با ایران و جبهه مقاومت تصریح کرد: دشمنان صهیونیستی و آمریکایی تلاش می‌کنند خلأ‌ها و شکست‌های راهبردی خود را با جنگ نرم، شناختی و فشار اقتصادی جبران کنند، اما به فضل الهی و با شجاعت مردم و تدبیر مسئولان کشور، در این عرصه نیز قطعاً کاری از پیش نخواهند برد و شکست دیگری را بر کارنامه خفت‌بار خود در جنگ نظامی علیه ایران اضافه خواهند کرد.

وی با تأکید بر ضرورت انسجام ملی و به‌کارگیری تمامی امکانات در این کارزار خطیر اظهار داشت: باید در مواجهه با جنگ نرم و شناختی، از همه ظرفیت‌های ملی و فراملی علیه دشمن استفاده کرد. در این شرایط خطیر، هر یک از فرماندهان و افسران جنگ نرم و شناختی مسئولیت سنگینی به عهده دارند که باید به آن عمل کنند.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به اهمیت محوری حوزه رسانه و روایت‌گری خاطرنشان کرد: بخش مهمی از این نبرد، جنگ روایت‌هاست که باید هدفمند و هوشمندانه به آن پرداخت. نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران توانسته‌اند در مقابله با تهدیدها، به‌صورت نامتقارن با دشمن متجاوز آمریکایی و صهیونیستی مقابله کرده و ابتکار عمل را در دست داشته باشند.

سرلشکر عبداللهی با اشاره به الگوسازی انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان گفت: جمهوری اسلامی ایران به دلیل اعتقاد راسخ به ارزش‌های الهی و ملی، الگوی جدیدی از مقاومت را به جهانیان ارائه کرده است. به فضل الهی، دنیای آینده با دنیای گذشته متفاوت خواهد بود؛ تفاوتی که به نفع ملت ایران و همراه با افول قطعی قدرت آمریکا رقم خواهد خورد.

در بخش پایانی این نشست، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا با تجلیل از مجاهدت‌های خاموش و هوشمندانه متولیان جبهه رسانه و جنگ نرم، از زحمات خستگی‌ناپذیر آنان در تبیین واقعیت‌ها و مقابله با تهاجم ترکیبی و شناختی دشمن قدردانی کرد.

وی با تأکید بر اینکه این تلاش‌ها، جهادی مقدس و در تراز دفاع از امنیت ملی کشور است، از تمامی دست‌اندرکاران این عرصه خواست تا با تکیه بر بصیرت و سلاح، ایمان، بیان و قلم، در مسیر صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارتقای امید در جامعه، با صلابت و اقتدار بیش از پیش گام بردارند.

منبع: فارس