به گزارش سرویس اقتصادی تابناک : در حالی که بازار خودرو در روزهای اخیر با یک تعدیل قیمت نسبی روبرو بود و خریداران امیدوار به ثبات بودند، شرکت ایران‌خودرو با یک اقدام غافلگیرکننده و بی‌سروصدا، قیمت دو محصول استراتژیک خود را در شهریورماه ۱۴۰۵ افزایش داد.

قیمت محصولات ایران خودرو نشان می‌دهد که تارا دستی با افزایشی حدود ۱۷۵ میلیون تومانی به قیمت ۲ میلیارد و ۶۳ میلیون تومان و سورن XU7P با جهشی خیره‌کننده به میزان ۱۹۵ میلیون تومان به قیمت ۱ میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان رسید که این افزایش قیمت که بین ۷ تا ۹ درصد است نه از طریق اطلاعیه‌های رسمی و نه در سامانه کدال، بلکه به صورت ناگهانی و بدون هیچ هشدار قبلی اعمال شده است.

وقتی سود سریع، جایگزین رضایت مشتری شد

افزایش قیمت محصولات ایران خودرو درحالی صورت گرفته است که بدون ثبت اطلاعیه در کدال و عدم اعلام قبلی انجام شده است و این یک تخلف آشکار است که این اقدام نشان می‌دهد که این خودروساز اولویت را بر سود سریع و ناگهانی گذاشته است تا «رضایت مشتری» یا «ثبات بازار».



نکته تکان‌دهنده در این راند افزایشی، رویه ایران‌خودرو در گران کردن محصولات است؛ به طوری که این خودروساز بدون هیچ اطلاعیه‌ای پیش از اجرا، افزایش قیمت را به مصرف‌کنندگان تحمیل می کند و این گران‌کردن سلیقه ای، نه تنها حق انتخاب مصرف‌کننده را می‌گیرد، بیش از پیش سیاست قیمت‌گذاری غیرشفاف را به تصویر می کشد.

ضرب آخر به بازار؛ بازگشت روند صعودی

این اقدام ایران‌خودرو در بدترین زمان ممکن رخ داد؛ در حالی که بازار خودرو از دیروز در حال تعدیل و کاهش قیمت بود، خبر افزایش قیمت‌های رسمی مانند یک شوک الکتریکی به رگ‌های بازار تزریق شد و روند کاهشی را به سرعت متوقف کرد و اکنون بازار مجدداً وارد مسیر افزایشی شده و دلالان با استفاده از این بهانه، قیمت‌ها را به شدت بالا کشیده‌اند.



اما افزایش قیمت تارا و سورن، صرفاً یک تغییر عدد در لیست قیمت‌ها نیست؛ بلکه یک سـیگنال خطر به بازار خودرو می دهد و این اقدام نشان داد که ایران‌خودرو نه تنها در مدیریت قیمت‌ها ناتوان است، بلکه با گران‌کردن‌های ناگهانی، خود به یکی از محرک‌های اصلی تورم در بازار خودرو تبدیل شده است و حالا همه چشم‌ها به مهرماه است تا ببینند دعوتنامه‌های مشارکت در تولید با چه شوک‌های جدیدی صادر خواهند شد.