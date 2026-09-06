جنگ افزار؛
موسبرگ امویپی لایت چسی؛ تفنگی دقیق و ماژولار برای تیراندازی دوربرد
«موسبرگ امویپی لایت چسی / MVP Light ChassisMossberg » یک تفنگ گلنگدنی با کالیبر ۵.۵۶ ناتو است که با هدف ترکیب دقت، قابلیت اطمینان و انعطافپذیری طراحی شده است. این مدل از شاسی آلومینیومی، پایه پیکاتینی، قنداق و قبضه مگپول و همچنین خشابهای استاندارد ایآر-15 بهره میبرد و به همین دلیل گزینههای زیادی برای شخصیسازی در اختیار کاربر میگذارد. یکی از نسخههای این تفنگ همراه با دوربین Vortex Optics HST با بزرگنمایی ۴ تا ۱۶ برابر عرضه میشود. در آزمایشهای انجامشده، امویپی لایت چسی با مهمات مختلف در بردهای نزدیک و متوسط عملکرد دقیقی نشان داده و بهویژه با مهمات Federal Gold Medal Match گروههای بسیار فشردهای ثبت کرده است. ترکیب شاسی سبک، ماشه نسبتاً نرم، دوپایه و تجهیزات اپتیکی آماده، این مدل را به یک مجموعه تقریباً آماده برای تیراندازی دقیق و دوربرد تبدیل کرده است. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با این سلاح آشنا شوید.
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