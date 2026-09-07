تغییرات قیمت کالاهای اساسی از هفته اول شهریور تاکنون / تفاوت ۲۴۰ هزار تومانی در یک شانه تخممرغ !
قیمت کالاهای اساسی به ویژه قیمت مرغ و تخممرغ در یک هفته چنان جهشی داشت که سفرههای مردم را تکان داد ، اما فاجعه اینجاست که قیمت واحدی وجود ندارد و خریدار ممکن است یک کالا را در دو فروشگاه با قیمتهای کاملاً متفاوت بخرد که در ادامه رصد خبرنگار اقتصادی تابناک بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ نشان می دهد که تفاوت قیمت زیادی با هفته اول شهریور را ثبت کرده است.
گوشت مرغ بستهبندی یک کیلوگرمی ۲۸۵
گوشت بوقلمون بدون بستهبندی ۴۵۰
تخممرغ (شانه ۳۰ عددی) ۲۴۵-۴۸۵
راسته گوساله بدون استخوان بستهبندی در محل داخلی آزاد ۱.۷۹۰.۰۰۰
شقه کامل گوسفندی بستهبندی در محل داخلی آزاد ۱.۵۳۰.۰۰۰
دنبه بستهبندی یک کیلوگرمی ۹۹۰
ران شترمرغ بستهبندی یک کیلوگرمی ۲.۲۰۰.۰۰۰
ماهی پرورشی تیلاپیا ۱۸۰
ماهی پرورشی اوزون برون ۹۵۰
شیر بطری ۹۴۶ گرمی کم چرب ۱۰۰-۱۳۷.۹۰۰
کره ۵۰ گرمی ۶۱-۶۹
خامه ساده ۲۰۰ گرمی ۸۲-۱۲۰
ماست دبهای ۲.۵ کیلوگرمی کم چرب ۲۸۵
پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی به اضافه ویتامین دی ۱۸۷
برنج ایرانی ۳۲۵-۴۴۰
برنج خارجی ۱۳۹-۲۱۵
روغن سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی ۳۰۹-۵۵۸
روغن مخصوص پخت و پز ۸۱۰ گرمی ۳۳۵-۵۲۰
چای ایرانی بستهبندی ۴۵۰ گرمی ۷۵۰-۹۵۰
چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۸۹۱-۱.۲۹۹.۰۰۰
اگر قیمت کالاهای اساسی هفته منتهی به ۱۲ شهریور را با میانگین دادههای اوایل شهریور مقایسه کنیم مشاهده خواهیم کرد که قیمت ها تفاوت زیادی کرده اند برای مثال قیمت مرغ با جهش قیمتی شدید از حدود ۱۵۵-۲۰۰ هزار تومان به ۲۸۵-۳۳۰ هزار تومان رسیده است و این یعنی افزایشی نزدیک به ۴۰ تا ۸۰ درصد در طول یک هفته همچنین قیمت تخممرغ از بازه ۱۷۵-۲۲۰ هزار تومان به ۲۴۵-۴۸۵ هزار تومان رسیده است که بیش از دو برابر افزایش داشته است .
اما در بازار گوشت قرمز (گوسفند و گوساله) هم قیمتها در سطح بالایی تثبیت شدهاند. همچنین نوسان در روغن و برنج نیز با تنوع در «برند» و «نوع» متفاوت است اما در بسیاری از اقلام، تفاوت بازه قیمتی بسیار زیاد است برای مثال قیمت تخممرغ بین ۲۴۵ تا ۴۸۵ هزار تومان است که تفاوت ۲۴۰ هزار تومانی دارد و یا قیمت روغن که بین ۳۰۹ تا ۵۵۸ هزار تومان تفاوت چشمگیری است که این بازه وسیع نشان میدهد نظارتی دقیق بر بازار نیست و هر فروشندهای هر قیمتی میخواهد کالا را به فروش می رساند؛ بنابراین وقتی بازه قیمت اینقدر زیاد است، عملاً قیمت بازار نیست و فقط یک بازه است و به حال مصرفکننده کمکی نمیکند.