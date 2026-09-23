جنگ از آسمان شروع میشود؛ ماهوارهها چگونه میدان نبرد را تغییر دادهاند؟
در جنگهای جدید، ماهوارهها دیگر فقط ابزار ارتباطی نیستند؛ بخشی از ساختار اصلی قدرت نظامیاند.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۱۶| |
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به گزارش خبرنگار امنیتی و دفاعی تابناک، وقتی درباره قدرت نظامی یک کشور صحبت میکنیم، معمولاً توجه افکار عمومی به تعداد موشکها، جنگندهها، پهپادها، ناوها و سامانههای پدافندی جلب میشود، اما بخش مهمی از قدرت واقعی یک ارتش در جایی قرار دارد که از سطح زمین بهسادگی دیده نمیشود؛ مدار زمین. ماهوارهها طی چند دهه گذشته از ابزارهایی برای ارتباطات و تصویربرداری به یکی از مهمترین اجزای معماری جنگ مدرن تبدیل شدهاند و امروز تقریباً تمام مراحل یک عملیات نظامی پیشرفته، از شناسایی و جمعآوری اطلاعات تا ارتباط، ناوبری، تعیین موقعیت و ارزیابی خسارت، میتواند به دادههایی وابسته باشد که از فضا دریافت میشوند. به همین دلیل، هر کشوری که بخواهد در یک جنگ مدرن توان تصمیمگیری مستقل و مؤثر داشته باشد، نمیتواند اهمیت حوزه فضایی را نادیده بگیرد.
تغییر اصلی اینجاست که فضا دیگر یک محیط جدا از میدان نبرد نیست. در جنگهای گذشته، ماهوارهها عمدتاً برای دریافت تصاویر یا برقراری ارتباط مورد استفاده قرار میگرفتند، اما امروز دادههای فضایی میتوانند مستقیماً وارد چرخه تصمیمگیری عملیاتی شوند. تصویری که از یک پایگاه، باند پروازی، بندر، جابهجایی تجهیزات یا استقرار یک سامانه نظامی تهیه میشود، میتواند در کنار اطلاعات پهپادها، رادارها و منابع انسانی قرار گیرد و تصویر دقیقتری از وضعیت میدان نبرد ایجاد کند. همین اتصال میان فضا و زمین باعث شده است که برتری فضایی به بخشی از برتری اطلاعاتی تبدیل شود و کشوری که بتواند زودتر و دقیقتر اطلاعات را جمعآوری کند، فرصت بیشتری برای تصمیمگیری داشته باشد.
در چنین شرایطی، یک ماهواره شناسایی فقط یک دوربین بزرگ در مدار نیست. ارزش واقعی آن زمانی مشخص میشود که داده دریافتشده بتواند با سرعت مناسب به مراکز تحلیل منتقل شود و از آنجا در اختیار فرماندهان قرار گیرد. اگر تصویری با کیفیت بالا گرفته شود، اما پردازش و انتقال آن ساعتها یا روزها طول بکشد، ارزش عملیاتی آن کاهش پیدا میکند. به همین دلیل، رقابت فضایی امروز فقط بر سر ساخت ماهواره بهتر نیست؛ بلکه بر سر ساخت یک زنجیره کامل شامل ماهواره، ایستگاه زمینی، ارتباط امن، پردازش داده و سامانههای تحلیل است.
این همان جایی است که هوش مصنوعی نیز وارد معادله میشود. تعداد تصاویر و دادههایی که ماهوارههای جدید میتوانند تولید کنند بسیار بیشتر از توان تحلیل دستی انسان است. سامانههای پردازش خودکار میتوانند تغییرات تصاویر را شناسایی کنند، جابهجایی تجهیزات را مقایسه کنند و نقاطی را که نیازمند بررسی بیشتر هستند مشخص کنند. در آینده، سرعت تبدیل داده خام فضایی به اطلاعات قابل استفاده احتمالاً یکی از مهمترین معیارهای قدرت نظامی خواهد بود؛ زیرا در میدان نبردی که فاصله تصمیم تا اجرا ممکن است فقط چند دقیقه باشد، داشتن اطلاعات قدیمی عملاً تفاوت چندانی با نداشتن اطلاعات ندارد.
از سوی دیگر، اهمیت ماهوارهها فقط به شناسایی محدود نمیشود. ناوبری ماهوارهای یکی از مهمترین زیرساختهای عملیات نظامی و غیرنظامی امروز است. بسیاری از سامانههای هدایت، هواگردها، پهپادها، شناورها و تجهیزات زمینی از اطلاعات موقعیتی استفاده میکنند و همین وابستگی باعث شده جنگ الکترونیک فضایی نیز به یک موضوع جدی تبدیل شود. اختلال در سیگنالهای موقعیتی یا ایجاد خطا در دریافت اطلاعات میتواند عملکرد برخی تجهیزات را کاهش دهد، هرچند سامانههای نظامی پیشرفته معمولاً برای کاهش چنین وابستگیهایی از روشهای جایگزین ناوبری و حسگرهای داخلی نیز استفاده میکنند.
به همین دلیل، یکی از مهمترین درسهای جنگهای اخیر این است که وابستگی مطلق به یک منبع اطلاعاتی میتواند خطرناک باشد. اگر یک ارتش تمام تصویر عملیاتی خود را از یک شبکه ماهوارهای دریافت کند، در صورت اختلال در آن شبکه با مشکل مواجه خواهد شد. راهکار، ایجاد معماری چندلایه است؛ یعنی اطلاعات ماهوارهای در کنار رادار، هواگرد شناسایی، پهپاد، سامانههای زمینی و منابع دیگر قرار گیرد تا از بین رفتن یا اختلال در یکی از آنها باعث فروپاشی کامل تصویر میدان نبرد نشود.
اینجاست که مفهوم «تابآوری فضایی» اهمیت پیدا میکند. یک کشور ممکن است چند ماهواره بسیار پیشرفته داشته باشد، اما اگر همه آنها در تعداد محدود و در مدارهای مشخص قرار گرفته باشند، آسیبپذیری بیشتری خواهند داشت. در مقابل، منظومهای از ماهوارههای کوچکتر میتواند امکان پوشش گستردهتر و جایگزینی بخشی از سامانههای از دسترفته را فراهم کند. این تغییر در معماری فضایی در سالهای اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است و نشان میدهد که آینده قدرت فضایی الزاماً در ماهوارههای بسیار بزرگ و گرانقیمت خلاصه نمیشود.
ماهوارههای کوچک همچنین یک مزیت مهم دیگر دارند؛ امکان توسعه سریعتر و جایگزینی سادهتر. در گذشته ساخت یک ماهواره نظامی بزرگ ممکن بود سالها زمان ببرد و هزینه بسیار زیادی ایجاد کند. اما توسعه ماهوارههای کوچک و منظومههای متعدد این امکان را فراهم کرده است که یک کشور بتواند با تعداد بیشتری ماهواره، بخشی از ریسک از دست دادن یک سامانه را کاهش دهد. البته این روش محدودیتهای فنی خود را نیز دارد و کیفیت تصویربرداری، توان ارتباطی، عمر عملیاتی و ظرفیت پردازش هر ماهواره باید در طراحی منظومه مورد توجه قرار گیرد.
رقابت اصلی در آینده احتمالاً بر سر همین منظومهها خواهد بود. کشوری که بتواند تعداد زیادی ماهواره را در مدارهای مختلف قرار دهد و ارتباط آنها را با شبکههای زمینی حفظ کند، میتواند تصویر مستمرتر و دقیقتری از محیط اطراف خود داشته باشد. در مقابل، طرف مقابل نیز تلاش خواهد کرد این زنجیره را مختل کند؛ نه الزاماً با انهدام مستقیم ماهواره، بلکه با ایجاد اختلال در ارتباطات، هدف قراردادن زیرساختهای زمینی یا ایجاد اختلال در فرآیند دریافت و تحلیل دادهها.
به همین دلیل، جنگ فضایی الزاماً به معنای شلیک موشک به سمت ماهواره نیست. بخش مهمی از رقابت میتواند در زمین اتفاق بیفتد. ایستگاههای زمینی، مراکز کنترل، شبکههای انتقال داده و زیرساختهای پردازش اطلاعات همگی بخشی از زنجیره فضایی هستند و آسیبپذیری هرکدام میتواند بر عملکرد کل سامانه اثر بگذارد. این مسئله باعث شده امنیت سایبری و امنیت فیزیکی زیرساختهای فضایی نیز به اندازه خود ماهواره اهمیت پیدا کند.
موضوع مهم دیگر، استفاده نظامی از تصاویر تجاری است. امروز تصاویر ماهوارهای با کیفیت بالا دیگر فقط در اختیار دولتها نیستند و شرکتهای خصوصی نیز قادر به ارائه خدمات تصویربرداری و تحلیل دادههای فضایی هستند. این تحول یک تغییر بزرگ در محیط اطلاعاتی ایجاد کرده است، زیرا بخشی از اطلاعاتی که پیشتر در انحصار دولتها قرار داشت، اکنون میتواند از مسیر تجاری در دسترس طیف گستردهتری از بازیگران قرار گیرد. در نتیجه، پنهانکردن کامل جابهجایی تجهیزات یا تغییرات زیرساختی دشوارتر شده است و جنگ اطلاعاتی وارد مرحلهای شده که در آن حتی شرکتهای خصوصی فضایی نیز میتوانند به بخشی از اکوسیستم اطلاعاتی یک بحران تبدیل شوند.
برای ایران، توسعه توان فضایی از این منظر اهمیت ویژهای دارد. ایران طی سالهای اخیر برنامه فضایی خود را در حوزههای مختلف دنبال کرده و پرتاب ماهوارههای تحقیقاتی و سنجشی و توسعه حاملهای فضایی نشان داده است که فضا به یکی از حوزههای مورد توجه کشور تبدیل شده است. ارزش واقعی این توانایی، اما زمانی افزایش پیدا میکند که ماهوارهها از یک پروژه منفرد به یک شبکه عملیاتی تبدیل شوند؛ شبکهای که بتواند داده پایدار تولید کند، اطلاعات را با سرعت مناسب منتقل کند و در کنار سایر سامانههای شناسایی و ارتباطی قرار گیرد.
این موضوع بهخصوص برای حوزه دفاعی مهم است، زیرا یک ماهواره منفرد نمیتواند تمام نیازهای اطلاعاتی یک کشور را پوشش دهد. برای ایجاد یک تصویر واقعی از میدان نبرد، اطلاعات باید از منابع مختلف جمعآوری و با یکدیگر تطبیق داده شوند. تصاویر ماهوارهای میتوانند موقعیت یک هدف را نشان دهند، اما برای شناخت رفتار آن هدف به اطلاعات تکمیلی نیاز است. پهپاد میتواند اطلاعات نزدیکتری ارائه کند، رادار میتواند حرکت هدف را دنبال کند و سامانههای ارتباطی میتوانند داده را در اختیار مراکز فرماندهی قرار دهند. ترکیب این اطلاعات است که ارزش واقعی ایجاد میکند.
در همین نقطه، ماهوارهها به بخشی از مفهوم «جنگ شبکهمحور» تبدیل میشوند. هدف نهایی، داشتن یک تصویر مشترک از میدان نبرد است؛ تصویری که در آن اطلاعات از منابع مختلف جمعآوری و به شکل یکپارچه در اختیار تصمیمگیرندگان قرار گیرد. هرچه این چرخه سریعتر و دقیقتر باشد، زمان واکنش کاهش پیدا میکند و فرمانده میتواند زودتر نسبت به تغییر شرایط تصمیم بگیرد.
اما این روند یک خطر مهم نیز دارد. هرچه ارتشها بیشتر به شبکههای فضایی وابسته شوند، اهمیت مقابله با این شبکهها نیز افزایش پیدا میکند. در آینده ممکن است یک طرف به جای حمله مستقیم به موشکها یا جنگندههای دشمن، تلاش کند اطلاعاتی را که آنها برای عملیات به آن نیاز دارند مختل کند. چنین رویکردی میتواند هزینه کمتری داشته باشد و در عین حال اثر گستردهای بر کل شبکه نظامی بگذارد.
از این منظر، جنگ فضایی بیش از آنکه جنگی میان ماهوارهها باشد، جنگ بر سر «اطلاعات قابل اعتماد» است. طرفی که بتواند اطلاعات دقیقتر و سریعتری دریافت کند و در برابر تلاش دشمن برای قطع یا تحریف این اطلاعات مقاومت بیشتری داشته باشد، از مزیت بزرگی برخوردار خواهد بود. در مقابل، کشوری که شبکه فضایی شکنندهای داشته باشد، ممکن است حتی با در اختیار داشتن تجهیزات نظامی پیشرفته روی زمین، در لحظات حساس با کمبود اطلاعات مواجه شود.
آینده میدان نبرد بنابراین به سمت محیطی حرکت میکند که مرز میان فضا، زمین، هوا و فضای سایبری در آن هر روز کمرنگتر میشود. ماهواره اطلاعات را جمع میکند، شبکه آن را منتقل میکند، هوش مصنوعی داده را تحلیل میکند و فرمانده بر اساس نتیجه این زنجیره تصمیم میگیرد. هر اختلال در این مسیر میتواند زمان تصمیمگیری را افزایش دهد و در جنگی که سرعت یکی از مهمترین عوامل پیروزی است، همین چند دقیقه میتواند تعیینکننده باشد.
به همین دلیل، ماهوارهها را دیگر نمیتوان تجهیزات جانبی برنامه فضایی دانست. آنها بخشی از زیرساخت قدرت ملی هستند؛ زیرساختی که در زمان صلح برای پایش، ارتباطات و خدمات مختلف استفاده میشود و در زمان بحران میتواند به چشم، گوش و بخشی از سیستم عصبی نیروهای مسلح تبدیل شود. جنگ آینده شاید روی زمین، دریا و آسمان دیده شود، اما بخش مهمی از آن از مدار زمین مدیریت خواهد شد؛ جایی که ماهوارهها بدون شلیک حتی یک گلوله میتوانند تعیین کنند چه کسی زودتر میبیند، چه کسی بهتر میفهمد و چه کسی سریعتر تصمیم میگیرد.
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