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دستورویژه پزشکیان درباره انفجار مرگبار تانکرسوخت

به دنبال رویداد تلخ و اندوهبار انفجار تانکر سوخ در جاده سنندج ـ همدان، پزشکیان رئیس‌جمهور دستور رسیدگی فوری به مصدومان و بررسی دقیق علل این حادثه را صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۱۰
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دستور

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس جمهور با انتشار پیامی در حساب‌ کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حادثه تلخ انفجار تانکر سوخت در محور سنندج ـ همدان و جان‌باختن شماری از هم‌وطنان عزیزمان موجب اندوه عمیق شد.

وی افزود: ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار و مردم کردستان، مسئولان مربوط باید رسیدگی فوری به مصدومان، حمایت از خانواده‌ها و بررسی دقیق علل حادثه را در اولویت قرار دهند.

بنا بر این گزارش؛ عصر شنبه ۱۴ شهریور، حادثه رانندگی در نزدیکی پلیس‌راه سنندج- همدان، منجر به آتش‌سوزی تانکر حمل سوخت و چندین خودرو و کشته شدن ۱۱ نفر و مصدومیت هفت نفر دیگر شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان با اشاره به حادثه آتش‌سوزی تانکر حمل سوخت در نزدیکی پلیس‌راه سنندج- همدان، گفت: دلیل اصلی وقوع این حادثه در دست بررسی است که پس از اظهار نظر پلیس راه، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

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انفجار تانکر سوخت همدان سنندج رئیس جمهور دستور ویژه رئیس جمهور
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
3
5
پاسخ
اگر رییس جمهور دستورندن سریع رسیدگی نمیشه؟
یا هدف تبلیغاتی است؟
مگر از این فجایع کم پیش میاد
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
0
4
پاسخ
به نظر می رسد، استاندارد جداگانه ای برای خودروهای حامل سوخت و سایر مواد شیمیایی خطرناک در جاده ها لازم است. مثل سیستم های موازی که در هواپیماهاه کاربرد دارد. مثلا ترمزهای اضطراری، فرمان اضطراری، لاستیک های تو پر، مکانیزم خاموش سازی خودکار آتش، حسگرهای هشدار وجود خرابی، شرایط ویژه برای راننده و نظایر آن که باید با یک کار کارشناسی دقیق اعلام و مهمتر از همه ابلاغ و اعمال شود. امیدوارم از این حادثه جگرسوز، یک درس عبرت برای تغییر جدی گرفته شود.
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