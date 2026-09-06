دستورویژه پزشکیان درباره انفجار مرگبار تانکرسوخت

به دنبال رویداد تلخ و اندوهبار انفجار تانکر سوخ در جاده سنندج ـ همدان، پزشکیان رئیس‌جمهور دستور رسیدگی فوری به مصدومان و بررسی دقیق علل این حادثه را صادر کرد.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس جمهور با انتشار پیامی در حساب‌ کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حادثه تلخ انفجار تانکر سوخت در محور سنندج ـ همدان و جان‌باختن شماری از هم‌وطنان عزیزمان موجب اندوه عمیق شد.

وی افزود: ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار و مردم کردستان، مسئولان مربوط باید رسیدگی فوری به مصدومان، حمایت از خانواده‌ها و بررسی دقیق علل حادثه را در اولویت قرار دهند.

بنا بر این گزارش؛ عصر شنبه ۱۴ شهریور، حادثه رانندگی در نزدیکی پلیس‌راه سنندج- همدان، منجر به آتش‌سوزی تانکر حمل سوخت و چندین خودرو و کشته شدن ۱۱ نفر و مصدومیت هفت نفر دیگر شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان با اشاره به حادثه آتش‌سوزی تانکر حمل سوخت در نزدیکی پلیس‌راه سنندج- همدان، گفت: دلیل اصلی وقوع این حادثه در دست بررسی است که پس از اظهار نظر پلیس راه، اطلاع‌رسانی خواهد شد.