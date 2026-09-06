اف90 یک تفنگ بول‌پاپ استرالیایی ساخت شرکت «لیتگاو آرمز / Lithgow Arms» است که بر پایه پلتفرم «استایر آگ / Steyr AUG» توسعه یافته و به‌عنوان سلاح سازمانی نیروهای مسلح استرالیا شناخته می‌شود. این سلاح با حفظ ساختار کلی آگ، از مجموعه‌ای از بهبودهای طراحی، ارگونومی و ماژولار بودن بهره می‌برد و در نسخه‌های مختلف با لوله‌های کوتاه‌تر یا بلندتر قابل پیکربندی است. یکی از ویژگی‌های شاخص اف90 سامانه تعویض سریع مجموعه بالایی، مکانیزم ساده جداسازی قطعات و طراحی فشرده بول‌پاپ است. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک نمونه‌ای معرفی می‌شود که با لوله‌های حدود ۴۲ و ۵۱ سانتیمتری، اپتیک الکن اسپکتر و تجهیزات جانبی مختلف آزمایش می‌شود و در تیراندازی تا حدود ۵۵۰ متر نیز عملکرد قابل توجهی از خود نشان می‌دهد.