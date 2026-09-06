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قالیباف: قواعد بازی برای آمریکایی‌ها عوض شد

قالیباف خاطرنشان کرد: آمریکایی ها تا دیر نشده باید بفهمند که قواعد بازی عوض شده است و از این پس، هرگونه تجاوز به منافع و امنیت ایران، پاسخی «سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناک‌تر» دریافت خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۰۳
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رئیس مجلس

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجازی امروز ( یکشنبه ۱۵ شهریور) مجلس، در نطق پیش از دستور خود گفت: این روزها یادآور حماسه ماندگار مردم تهران در ۱۷ شهریور و جمعه سیاه سال ۱۳۵۷ است. روزی که خون پاک مردم توسط رژیم منحوس پهلوی در میدان شهدای تهران بر زمین ریخت و نهال انقلاب را آبیاری کرد و نشان داد این ملت در راه حق و ایستادگی در برابر طاغوت و مستکبران از هیچ فداکاری دریغ نمی‌ورزد.

ما در مسیر جهاد و مقاومت قرار داریم

وی در ادامه با تاکید بر اینکه میدان مبارزه‌ امروز نیز همان میدان است  اظهار کرد: ما در مسیر جهاد و مقاومت قرار داریم و در شرایطی که دشمن همه ظرفیت خود  را برای فشار بر ملت ایران به میدان آورده است، با تلاش همه جانبه ارکان کشور و ایستادگی بی‌نظیر مردم به فضل الهی پوزه دشمن را در میدان جنگ اقتصادی نیز همچون میدان مبارزه نظامی و میدان مبارزه دیپلماسی به خاک خواهیم مالید.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این ایستادگی‌و حفظ اقتدار درشرایطی است که در میانه‌ یک جنگ تمام‌عیار با تمام  جبهه‌ کفر هستیم  و با ضربات سهمگین نیروهای نظامی  به پایگاه های آمریکا،  سردمداران این کشور در شرایط استیصال قرار گرفته و با حرف‌ها و شعارهای واهی، از هوش مصنوعی برای تولید عکس و  ویدیو از میدان نبرد  استفاده می‌کنند.

از این پس، هرگونه تجاوز به منافع و امنیت ایران، پاسخی «سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناک‌تر» دریافت خواهد کرد

وی در ادامه تاکید کرد: آمریکایی‌ها حتماً فهمیده‌اند که دوران «پاسخ‌های متناسب» به پایان رسیده است  و ضربات ما در عملیات های اخیر به پایگاه‌ متجاوز،  تنها یک شروع بود و اگر تا امروز نفهمیده اند،تا دیر نشده باید بفهمند که قواعد بازی عوض شده است و از این پس، هرگونه تجاوز به منافع و امنیت ایران، پاسخی «سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناک‌تر» دریافت خواهد کرد.

امروز اصلی‌ترین نبرد ما در میدان تولید و معیشت مردم است

قالیباف در ادامه با بیان اینکه البته در کنار میدان نظامی، امروز اصلی‌ترین نبرد ما در میدان تولید و معیشت مردم است گفت: نوسانات شدید قیمت ارز، تورم، بیکاری و مدیریت بازار، چالش‌های اساسی هستند که به معیشت مردم فشار جدی وارد کرده و در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه‌ وحدت ملّی و امنیّت ملّی» نام گذاری شده، باید با تکیه برتولید داخلی و استفاده از ظرفیت های فناورانه‌ نخبگان جوان، برای آن‌ها تدبیر و راه‌حل کوتاه‌مدت و دائمی داشت. 

دشمن به دنبال فلج‌کردن چرخه‌ تأمین کالا و مدیریت انرژی است

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: همچنین در شرایطی‌که دشمن با تشدید تحریم‌ها به دنبال فلج‌کردن چرخه‌ تأمین کالا و مدیریت انرژیست، باید با ایجاد ظرفیت های جدید مدیریت هوشمند واردات، تشویق تولید و بهره‌گیری‌ از توان نخبگان سدی در برابر طمع بیگانگان ساخت. مردمی که تا پای جان مقابل دشمن خونخوار آمریکایی ایستاده‌اند، سختی را تحمل می‌کنند اما سوءمدیریت و کم‌کاری را تحمل نمی‌کنند و از ما انتظار مدیریت سریع این میدان را دارند؛ و این حق مسلم مردم است.

هرگونه سخن و عملی که به تضعیف انسجام درونی منجر شود خلاف تدبیر عقلانی است

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در این مسیر، حفظ «انسجام درونی» و «قدرت بازدارندگی خارجی» دو ابزار مهم برای مقابله با دشمن است افزود: هرگونه سخن یا عملی که به تضعیف این دو ستون اساسی منجر شود، نه تنها خلاف تدبیر عقلانی، بلکه مغایر با توصیه های موکد رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

قالیباف در ادامه با اشاره به توصیه‌های مهم مقام معظم رهبری تصریح کرد: توصیه‌ مهم ایشان به پرهیز جدی از ضعیف نمایاندن خود و نظام، یک دستورالعمل راهبردی است که باید در تمام عرصه‌ها، مد نظر قرار گیرد.البته این بدان معنا نیست که مشکلات یا نقد عملکردها را فراموش کنیم؛ بلکه به این معناست که باید حل‌ این‌ اشکالات را در دستور کار اصلی جلسات قرار داده و برای مرتفع کردن آنها برنامه ریزی کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: روزهایی که گذشت، سالگرد شهادت شهید محمود کاوه رفیق و همسنگر و همشهری عزیز ما بود. شهید عزیزی که از زمانی که انقلاب به پیروزی رسید در سخت ترین جبهه ها برای مقابله با ضد انقلاب حضور داشت و وقتی در منطقه ای حضور  می یافت،  نام او همچون مالک اشتر علی(ع) به معنی تأمین امنیت مردم برای آن منطقه بود.

وی در ادامه گفت: یاد و خاطره‌ همه‌ شهدای انقلابِ اسلامی و جنگ های تحمیلی را گرامی میدارم و امیدوارم خداوند به برکت خون این شهدا و امام شهید امت، هرچه زودتر احساس پیروزی را در دل های مردم عزیز ایران شعله ور سازد؛وَاُخْری‌ تُحبّونَها نَصْرٌ منَ االله وَفَتْحٌ قَریبٌ  وَبَشر الْمُؤْمنین.

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