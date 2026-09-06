جنگ افزار؛
مقایسه دو تفنگ مشهور؛ ایآر-15 در برابر موسین-ناگانت
این ویدیو نگاهی مقایسهای به دو سلاح بسیار متفاوت اما شناختهشده دارد؛ ایآر-15 مدرن و موسین-ناگانت قدیمی. موسین-ناگانت که ریشه در تفنگهای نظامی کلاسیک دارد، با مهمات ۷٫۶۲×۵۴ شناخته میشود و بهخاطر قدرت، برد و سابقه تاریخی خود همچنان میان علاقهمندان جایگاه ویژهای دارد. در مقابل، ایآر-15 با کالیبرهای ۲۲۳ و ۵٫۵۶، نماینده نسل جدیدتر سلاحهای نیمهخودکار است و بهدلیل لگد کمتر، طراحی مدرن و تنوع بالای قطعات و لوازم جانبی محبوب شده است. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک تفاوت این دو تفنگ را از نظر طراحی، مهمات، برد، تجربه تیراندازی و جایگاه آنها در فرهنگ سلاح بررسی میکند.
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