بیش از ۹۹ درصد ارتباطات بین‌المللی جهان از مسیر کابل‌های فیبر نوری زیردریایی عبور می‌کند؛ شبکه‌ای عظیم به طول بیش از ۱.۴ میلیون کیلومتر که تجارت جهانی، ارتباطات دولتی، اطلاعات نظامی و بخش بزرگی از اینترنت روزمره را در کف اقیانوس‌ها جابه‌جا می‌کند. همین اهمیت باعث شده است کابل‌های زیردریایی از یک زیرساخت فنی ساده به یکی از میدان‌های رقابت ژئوپلیتیکی قدرت‌های بزرگ تبدیل شوند. یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، پروژه کابل «جنوب شرق آسیا–خاورمیانه–اروپای غربی ۶» یا SEA-ME-WE 6 است. شرکت چینی HMN Tech ابتدا با پیشنهادی حدود ۵۰۰ میلیون دلاری توانست از رقیب آمریکایی خود پیشی بگیرد، اما واشنگتن با ارائه مشوق‌های مالی، طرح نگرانی‌های امنیتی و در نهایت تحریم شرکت چینی، برای تغییر نتیجه وارد عمل شد. سرانجام در سال ۲۰۲۲ اعضای کنسرسیوم رأی خود را تغییر دادند و قرارداد به شرکت آمریکایی SubCom رسید. جزئيات این رقابت را که شامل تهدیدهای غیررسمی دیپلماتیک و وام‌های کلان دولتی است با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.