لیزر یکی از فناوری‌هایی است که در داستان‌های علمی‌تخیلی اغلب به شکل سلاحی فوق‌العاده قدرتمند نمایش داده می‌شود، اما کاربردهای واقعی آن از جراحی چشم و برش مواد گرفته تا اسکن بارکد، هدایت ربات‌ها و اندازه‌گیری امواج گرانشی، بسیار متفاوت است. پرتو لیزر به دلیل تک‌رنگ و همدوس بودن، انرژی خود را در مسیری بسیار باریک و منظم متمرکز می‌کند و می‌تواند اطلاعات یا انرژی را با دقت زیادی منتقل کند. با این حال، افزایش توان لیزر با مشکلاتی مانند تولید گرمای شدید، پراکندگی و جذب نور در جو محدود می‌شود؛ به همین دلیل سلاح‌های لیزری مشابه آنچه در فیلم‌های علمی‌تخیلی می‌بینیم هنوز فاصله زیادی با واقعیت دارند. با این وجود، لیزرهای پرقدرت امروزی می‌توانند به اهداف کوچک آسیب بزنند و حتی نشانگرهای لیزری معمولی نیز در صورت استفاده نادرست برای چشم خطرناک هستند. جزئيات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.