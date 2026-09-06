پروژه «باغ»؛ طرح موساد برای رژیم چنج در ایران

شبکه ۱۳ اسرائیل در گزارشی مدعی شده است موساد طی سال‌های اخیر پروژه‌ای گسترده و پرهزینه با نام «پروژه باغ» (HaGina) را برای اثرگذاری بر افکار عمومی در ایران و کمک به ایجاد شرایط تغییر حکومت راه‌اندازی کرده است. بر اساس این گزارش، این طرح ابتدا خارج از ساختار معمول موساد و با مشارکت چهره‌های شناخته‌شده حوزه تبلیغات و مدیریت کارزارهای سیاسی شکل گرفت، اما به‌تدریج مستقیماً زیر کنترل این سازمان قرار گرفت. این گزارش همچنین می‌گوید دسترسی برخی عوامل غیرسازمانی پروژه به اطلاعات بسیار محرمانه مرتبط با ایران، در داخل موساد نگرانی‌هایی ایجاد کرده و در نهایت به تشکیل یک کمیته بررسی داخلی انجامیده است. با این حال، ظاهراً این بررسی به اتهام شخصی یا تخلف مالی مشخصی منجر نشده و بیشتر با هدف تعیین چارچوب‌های نظارتی جدید صورت گرفته است. بنا بر گزارش شبکه ۱۳، مدیر غیرسازمانی پروژه از سمت خود کنار رفته، اما خود عملیات همچنان ادامه دارد. این گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.