پیام مدیرعامل بانک صادرات ایران به مناسبت هفتاد وپنجمین سالروز تأسیس بانک

متن پیام به شرح زیر است:

همکاران و پیشکسوتان ارجمند، مشتریان گرامی و مردم شریف ایران

پانزدهم شهریورماه 1331، سالروز طلوع خورشید بانک صادرات ایران در سپهر اقتصادی و اجتماعی این سرزمین پر افتخار است؛ روزی که با دوراندیشی و اراده بلند بنیان‌گذاران این بانک وجهه و جلوه‌ای دیگر از خدمت‌رسانی در عرصه بانکداری به مردم ارزشمند میهن اسلامی‌مان ایران نمایان شد و خدمتگزاری تام و تمام به مردم نجیب و اصیل این کشور پهناور در جای جای بوم و برش بنا گذاشته شد.

در این مناسبت ارزشمند، شایسته است ضمن گرامیداشت این تاریخ پرافتخار، مراتب قدردانی خود را نثار مشتریان گرانقدری کنیم که سرمایه اصلی و پشتوانه ماندگار این بانک بوده‌اند؛ همان‌گونه که زنده‌یاد مهندس مفرح، بنیان‌گذار فقید بانک صادرات ایران، همواره مشتریان را «ولی‌نعمتان» این مجموعه می‌دانستند، ما نیز بر این باوریم که تمامی دستاوردها و موفقیت‌های این بانک، مرهون اعتماد ارزشمند مردم عزیز ایران و همراهی صمیمانه آنان در طول دهه‌های گذشته است.

امروز با افتخار قدردان تلاش‌های پیشکسوتان بانک که این درخت تنومند را به ثمر نشاندند هستیم و از مساعی همکاران شاغل که در این برهه حساس با عرق سازمانی بالا در حفظ و ارتقای این نهاد کوشیدند سپاسگزاری می‌کنیم. عهد می‌بندیم با بهره‌گیری از تجربه ارزشمند گذشته، توانمندی همکاران پرتلاش و ظرفیت‌های نوین بانکداری، همچنان استوارتر از گذشته در مسیر خدمتگزاری به مردم شریف ایران گام برداریم و در دهه‌های پیش رو، برگ‌های درخشان‌تری ازتاریخ پرافتخار بانک صادرات ایران را رقم بزنیم.