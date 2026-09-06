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پیام مدیرعامل بانک صادرات ایران به مناسبت هفتاد وپنجمین سالروز تأسیس بانک

​افشین خانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، در پیامی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالروز تأسیس این بانک، ضمن تبریک این مناسبت به مشتریان، کارکنان، پیشکسوتان و سهامداران این بانک، بر تداوم مسیر خدمت‌رسانی شایسته، ارتقای کیفیت خدمات و حرکت پرشتاب بانک در مسیر تحول و تعالی تأکید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۸۲
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بانک صادرات

متن پیام به شرح زیر است:

 همکاران و پیشکسوتان ارجمند، مشتریان گرامی و مردم شریف ایران

پانزدهم شهریورماه 1331، سالروز طلوع خورشید بانک صادرات ایران در سپهر اقتصادی و اجتماعی این سرزمین پر افتخار است؛ روزی که با دوراندیشی و اراده بلند بنیان‌گذاران این بانک وجهه و جلوه‌ای دیگر از خدمت‌رسانی در عرصه بانکداری به مردم ارزشمند میهن اسلامی‌مان ایران نمایان شد و خدمتگزاری تام و تمام به مردم نجیب و اصیل این کشور پهناور در جای جای بوم و برش بنا گذاشته شد.

در این مناسبت ارزشمند، شایسته است ضمن گرامیداشت این تاریخ پرافتخار، مراتب قدردانی خود را نثار مشتریان گرانقدری کنیم که سرمایه اصلی و پشتوانه ماندگار این بانک بوده‌اند؛ همان‌گونه که زنده‌یاد مهندس مفرح، بنیان‌گذار فقید بانک صادرات ایران، همواره مشتریان را «ولی‌نعمتان» این مجموعه می‌دانستند، ما نیز بر این باوریم که تمامی دستاوردها و موفقیت‌های این بانک، مرهون اعتماد ارزشمند مردم عزیز ایران و همراهی صمیمانه آنان در طول دهه‌های گذشته است.

امروز با افتخار قدردان تلاش‌های پیشکسوتان بانک که این درخت تنومند را به ثمر نشاندند هستیم و از مساعی همکاران شاغل که در این برهه حساس با عرق سازمانی بالا در حفظ و ارتقای این نهاد کوشیدند سپاسگزاری می‌کنیم. عهد می‌بندیم با بهره‌گیری از تجربه ارزشمند گذشته، توانمندی همکاران پرتلاش و ظرفیت‌های نوین بانکداری، همچنان استوارتر از گذشته در مسیر خدمتگزاری به مردم شریف ایران گام برداریم و در دهه‌های پیش رو، برگ‌های درخشان‌تری ازتاریخ پرافتخار بانک صادرات ایران را رقم بزنیم.

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بانک صادرات ایران تاسیس بانک مشتریان بانکی
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