عکس: مراسم ورود کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها به قم
کاروان نمادین استقبال مردم قم از بانوی کرامت همزمان با ۲۳ ربیعالاول سالروز ورود آن حضرت به این شهر صبح شنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵ از میدان معصومیه تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.
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