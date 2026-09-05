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کد خبر: ۱۳۹۳۰۷۸
بازدید: ۹۶۳

عکس: مراسم ورود کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها به قم

کاروان نمادین استقبال مردم قم از بانوی کرامت همزمان با ۲۳ ربیع‌الاول سالروز ورود آن حضرت به این شهر صبح شنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵ از میدان معصومیه تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.

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برچسب‌ها:
قم عکس خبری عکس استانها عکس حضرت معصومه سلام الله علیها
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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