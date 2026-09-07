تحقیقات درباره مردی که متهم است چند صد میلیون تومان از حساب صاحبکارش سرقت کرده و او را کشته از سر گرفته می‌شود.

به گزارش تابناک؛ اسفند دو سال پیش خانواده مردی به پلیس گزارش دادند او گم شده است. تحقیقات نشان داد این مرد 40ساله که سیاوش نام داشت، آخرین بار با شاگرد مغازه‌اش، بیژن، صحبت کرده و در همان روزی که گم شده مقدار زیادی پول از حسابش برداشت شده است.

ماموران ردیابی‌هایی را انجام دادند و بیژن را بازداشت کردند. او اعتراف کرد با همدستی دوستش، شهاب، صاحبکارش را به قتل رسانده و جسدش را دفن کرده است.

پلیس محل دفن جسد را پیدا کرد و با بیرون آوردن جسد سیاوش، متخصصان پزشکی قانونی برای مشخص شدن علت دقیق مرگ مشغول کار شدند.

بیژن در تحقیقات اعتراف کرد سه ضربه چاقو به مقتول زده و با همراهی دوستش جسد را به بیابان برده و آنجا دفن کرده است. این در حالی بود که پزشکی قانونی اعلام کرد 19 ضربه چاقو به مقتول وارد شده است. به این ترتیب پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. متهم روز چهارشنبه برای محاکمه به شعبه 13 برده شد. در جلسه رسیدگی پدر و مادر مقتول و فرزند او درخواست قصاص کردند.

سپس بیژن در جایگاه قرار گرفت. او گفت: اتهام را قبول دارم. روز حادثه کارت بانکی سیاوش را برداشتم و بدون اینکه به او بگویم خرید کردم. آخرین بار 180 میلیون تومان طلا خریدم. سیاوش متوجه شد و با من تماس گرفت و گفت می‌دانم کسی که در حال خالی کردن حساب من است تو هستی. پول‌ها را برگردان. همان موقع پشیمان شدم و گفتم پول را پس می‌دهم. وقتی به مغازه برگشتم سیاوش به من حمله کرد. من دوستم را با خودم برده بودم تا اگر مشکلی پیش آمد او کاری بکند. در مغازه درگیری پیش آمد. من هم دو ضربه به کمر سیاوش زدم. او روی زمین افتاد، ما او را سوار ماشین کردیم تا به بیمارستان ببریم. در راه دوستم شهاب گفت که او نفس نمی‌کشد. تصمیم گرفتیم جسد را دفن کنیم. آن را به بیابان‌های اطراف اتوبان همت بردیم. شهاب سیاوش را تا کمر دفن کرده بود که من متوجه خرخر شدم. همان‌جا چاقو کشیدم و یک ضربه به شاهرگش زدم.

متهم گفت: من ضربات دیگر را نزدم و اصلاً نمی‌دانم ماجرا چیست. البته این را هم بگویم من اصلاً ندیدم شهاب ضربه‌ای زده باشد.

سپس شهاب در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من ضربه‌ای نزدم. همه ضربات را بیژن زد.

با توجه به اینکه ضربات متعددی به مقتول وارد شده و هنوز مشخص نیست این ضربات را چه کسی زده است، قضات پرونده را برای برطرف کردن نقایص به دادسرا بازگرداندند.

منبع: اعتمادآنلاین

