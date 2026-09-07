En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

بازی مرگبار و کثیف دو دوست در بیابان‌های همت!

بار دیگر تحقیقات درباره مردی که متهم است چند صد میلیون تومان از حساب صاحبکارش سرقت کرده و او را کشته از سر گرفته شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۷۱
| |
554 بازدید
قتل

تحقیقات درباره مردی که متهم است چند صد میلیون تومان از حساب صاحبکارش سرقت کرده و او را کشته از سر گرفته می‌شود.

به گزارش تابناک؛ اسفند دو سال پیش خانواده مردی به پلیس گزارش دادند او گم شده است. تحقیقات نشان داد این مرد 40ساله که سیاوش نام داشت، آخرین بار با شاگرد مغازه‌اش، بیژن، صحبت کرده و در همان روزی که گم شده مقدار زیادی پول از حسابش برداشت شده است.

ماموران ردیابی‌هایی را انجام دادند و بیژن را بازداشت کردند. او اعتراف کرد با همدستی دوستش، شهاب، صاحبکارش را به قتل رسانده  و جسدش را دفن کرده است.

پلیس محل دفن جسد را پیدا کرد و با بیرون آوردن جسد سیاوش، متخصصان پزشکی قانونی برای مشخص شدن علت دقیق مرگ مشغول کار شدند.

بیژن در تحقیقات اعتراف کرد سه ضربه چاقو به مقتول زده و با همراهی دوستش جسد را به بیابان برده و آنجا دفن کرده است. این در حالی بود که پزشکی قانونی اعلام کرد 19 ضربه چاقو به مقتول وارد شده است. به این ترتیب پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. متهم روز چهارشنبه برای محاکمه به شعبه 13 برده شد. در جلسه رسیدگی پدر و مادر مقتول و فرزند او درخواست قصاص کردند.

سپس بیژن در جایگاه قرار گرفت. او گفت: اتهام را قبول دارم. روز حادثه کارت بانکی سیاوش را برداشتم و بدون اینکه به او بگویم خرید کردم. آخرین بار 180 میلیون تومان طلا خریدم. سیاوش متوجه شد و با من تماس گرفت و گفت می‌دانم کسی که در حال خالی کردن حساب من است تو هستی. پول‌ها را برگردان. همان موقع پشیمان شدم و گفتم پول را پس می‌دهم. وقتی به مغازه برگشتم سیاوش به من حمله کرد. من دوستم را با خودم برده بودم تا اگر مشکلی پیش آمد او کاری بکند. در مغازه درگیری پیش آمد. من هم دو ضربه به کمر  سیاوش زدم. او روی زمین افتاد، ما او را سوار ماشین کردیم تا به بیمارستان ببریم. در راه دوستم شهاب گفت که او نفس نمی‌کشد. تصمیم گرفتیم جسد را دفن کنیم. آن را به بیابان‌های اطراف اتوبان همت بردیم. شهاب سیاوش را تا کمر دفن کرده بود که من متوجه خرخر شدم. همان‌جا چاقو کشیدم و یک ضربه به شاهرگش زدم.

متهم گفت: من ضربات دیگر را نزدم و اصلاً نمی‌دانم ماجرا چیست. البته این را هم بگویم من اصلاً ندیدم شهاب ضربه‌ای زده باشد.

سپس شهاب در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من ضربه‌ای نزدم. همه ضربات را بیژن زد.

با توجه به اینکه ضربات متعددی به مقتول وارد شده و هنوز مشخص نیست این ضربات را چه کسی زده است، قضات پرونده را برای برطرف کردن نقایص به دادسرا  بازگرداندند.

منبع: اعتمادآنلاین
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل شاگرد مغازه دار قتل مرد حادثه خبر فوری سرقت طلا
خانه‌هایی که صاحبخانه‌هایشان را فراموش نکرده‌اند/ روایتی از زندگی در پشت دیوار خانه‌های مشاهیر ادبی ایران
دو میلیون تومان یا حذف کامل؛ کالابرگ سر دوراهی!
بازخوانی تاریخ/ حاجب‌الدوله؛ دستی که امیرکبیر را در فین خاموش کرد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مرگ وحشتناک یک ایرانی در ترکیه
اتفاق مرگبار در خانه متروکه! +جزییات
قتل کارمند اداره برق در همدان
قتل شاگرد خیاطی با مشت
قتل زن تنها با وسوسه سرقت طلا
قتل یک زن با روسری برای سرقت طلاهایش
اقدام تحسین‌برانگیز یک مغازه‌دار در تهران
وقتی مرگ، ۲ زندانی را تعقیب می‌کرد
قتل زن تهرانی به خاطر یک مشت طلا
جنایت هولناک بلاگر معروف
موضوع قتل بود نه اسیدپاشی
روایت عجیب قاتلی خطرناک به نام «مافی»
اعتراف زن قاتل به قتل ۲ زن مسن و سرقت طلاجات آن‌ها
قتل عجیب بخاطر دیر آوردن شام عروسی!
قتل شاگرد قهوه خانه به دست کارگر اخراجی
قتل زن میانسال به دست دو کارگر افغان
قتل فجیع پیرزن ساروی در خانه‌اش
کار جالب کاسب تهرانی سوژه شد
سرقت ۲ تلفن همراه و طلا از خانواده مهرجویی
قتل سه خواهر توسط برادر در بروجرد
آخرین اخبار
بازی مرگبار و کثیف دو دوست در بیابان‌های همت!
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید
چرا به بادمجان آلرژی دارید؟
آسانسور یا پله؟
اولین سس کچاپی که اصلا گوجه نداشت
خانه‌هایی که صاحبخانه‌هایشان را فراموش نکرده‌اند/ روایتی از زندگی در پشت دیوار خانه‌های مشاهیر ادبی ایران
عکس: تصویر خارق‌العاده از آبشارهای کانی‌لوسه در پیرانشهر
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس بین المللی انرژی اتمی/ مدیر کل موظف به گزارش به شورای امنیت شد
حملات ایران از امارات متوجه کویت و بحرین شد/ پاکستان نمی‌خواهد مستقیماً وارد درگیری اعراب و ایران شود
دو میلیون تومان یا حذف کامل؛ کالابرگ سر دوراهی!
جزئیات اعزام به سفر عمره اعلام شد
سید حسن خمینی: مسئولیت‌ها را به جوانان بسپاریم
واکنش قاطع یمن به حملات توپخانه‌ای عربستان
سجده جیمی جامپر مقابل دروازه بان سپاهان!
اعلام فهرست تیم ملی امید برای برگزاری اردو
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۶۷ Comment)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۷ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۶ Comment)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۸۳ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۴ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۶۸ Comment)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۶۳ Comment)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ Comment)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ Comment)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۴۸ Comment)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد/ مردم هم تعجب می‌کنند؛ اما از چیزهای دیگر  (۴۷ Comment)
tabnak.ir/005qOt
tabnak.ir/005qOt