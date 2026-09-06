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عکس: تصویری از پاسخ به حمله آمریکا علیه نفتکش ایران

پاسخ به تجاوز ارتش تروریستی امریکا در حمله به سه فروند نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی ایران
کد خبر: ۱۳۹۳۰۶۲
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1658 بازدید
تنگه هرمز
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سپاه نیروی دریایی سپاه آمریکا کشتی تنگه هرمز
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