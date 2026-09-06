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عکس: تصویری از پاسخ به حمله آمریکا علیه نفتکش ایران
پاسخ به تجاوز ارتش تروریستی امریکا در حمله به سه فروند نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی ایران
کد خبر:
۱۳۹۳۰۶۲
تاریخ انتشار:
۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۰:۳۱
06 September 2026
کد خبر:
۱۳۹۳۰۶۲
|
۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۰:۳۱
06 September 2026
|
1658
بازدید
1658
بازدید
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سپاه
نیروی دریایی سپاه
آمریکا
کشتی
تنگه هرمز
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