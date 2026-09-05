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هدف گیری سه شناور وابسته به آمریکا توسط سپاه

نیروی دریایی سپاه به تجاوز ارتش تروریستی امریکا در حمله به سه فروند نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی ایران  پاسخ داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۵۶
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1563 بازدید
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تنگه هرمز

به گزارش تابناک،  نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به تجاوز ارتش تروریستی امریکا در حمله به سه فروند نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی ایران بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم 
والحمدلله قاصم الجبارین و مبیر الظالمین 

ملت قهرمان و بپا خواسته ایران عزیز؛
 صبح امروز ارتش تروریست و متجاوز امریکایی طی یک اقدام وحشیانه و از سر استیصال در بستن بودن تنگه هرمز به سه فروند نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد که خساراتی را به بار آورد.
 
رزمندگان نیروی دریایی سپاه با استمداد از قدرت لایزال الهی و با حمایت و پشتوانه شما مردم دلیر و به مصداق آیه نورانی قرآن کریم که می فرماید :« فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» سه فروند نفتکش در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز و سه فروند شناور وابسته به امریکای کودک کش را در مناطق دیگر مورد هدف قرار دادند.

اطلاعیه

نیروی دریایی سپاه در پی این اقدام به تمامی شناورهای حاضر در خلیج فارس و نزدیک تنگه هرمز طی یک هشدار قاطع اعلام می نماید؛ فریب ارتش تروریست آمریکا را نخورده و از هرگونه تحرک مشکوک به منظور عبور از آبراه های غیر مجاز اجتناب نمایید، در غیر این صورت مورد هدف قرار خواهید گرفت. 

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

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نیروی دریایی سپاه کشتی تنگه هرمز آمریکا سنتکام
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
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0
پاسخ
من در تعجبم چرا ایران به کشتی های تجاری امریکا در اقیانوس هند تا سریلانکا با پهبادهای دور پرواز حمله نمیکند قبلا ما این کار را چند سال قبل کرده بودیم اگر ترانزیت امریکا به شرق دنیا را مختل کنیم جنگ خیلی زودتر تمام می شود
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