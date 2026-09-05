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نامه پرسپولیس به تاج درباره جام حذفی

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در نامه‌ای به رئیس فدراسیون فوتبال بر اهمیت برگزاری جام حذفی تأکید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۵۲
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پرسپولیس

به گزارش تابناک، پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در این نامه با اشاره به جایگاه ویژه جام حذفی در فوتبال ایران، این رقابت‌ها را یکی از مهم‌ترین جلوه‌های عدالت، فرصت‌آفرینی، جوانگرایی و کشف استعدادها دانست و تأکید کرد؛ جام حذفی که به نام «آزادسازی خرمشهر» مزین شده، علاوه بر جنبه ورزشی، یادآور حماسه بزرگ آزادسازی خرمشهر است.

در این نامه آمده است که جام حذفی فرصت ارزشمندی برای تیم‌های سطوح مختلف فوتبال کشور است تا بتوانند توانایی‌های خود را به نمایش گذاشته و بازیکنان جوان و مستعد خود را به فوتبال ایران معرفی کنند.

حدادی همچنین تأکید دارد که عدم برگزاری جام حذفی، اجحاف در حق بسیاری از باشگاه‌هایی است که ماه‌ها برای حضور در این رقابت‌ها برنامه‌ریزی و تلاش کرده‌اند.

مدیرعامل پرسپولیس در پایان، از فدراسیون فوتبال درخواست کرد با استفاده از ظرفیت‌های موجود، اصلاح برنامه زمان‌بندی و انجام هماهنگی‌های لازم، شرایط برگزاری جام حذفی فراهم شود و این رقابت مهم از تقویم فوتبال کشور حذف نشود.

حدادی ابراز امیدواری کرده است با تدبیر و مدیریت فدراسیون فوتبال، شاهد برگزاری جام حذفی فوتبال کشور باشیم؛ رقابتی که همواره بستری برای فرصت، عدالت، جوانگرایی و معرفی استعدادهای جدید بوده و یاد آزادسازی خرمشهر عزیز را نیز زنده نگه می‌دارد.

 

منبع: سایت رسمی باشگاه پرسپولیس،

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پرسپولیس نامه فدراسیون فوتبال مهدی تاج پیمان حدادی جام حذفی
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