بازیکن پرسپولیس در دربی مصدوم شد
محمد عمری پس از مصدومیت در بازی برابر استقلال تحت نظر کادر پزشکی قرار گرفته است.
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به گزارش تابناک، دکتر علیرضا حقیقت در گفتوگو با سایت باشگاه پرسپولیس، درباره مصدومیت محمد عمری در جریان دیدار مقابل استقلال اظهار داشت: «محمد عمری در دقایق پایانی دیدار روز چهارشنبه مقابل استقلال از ناحیه زانو دچار مصدومیت شد. بلافاصله اقدامات اولیه برای این بازیکن انجام شد و او تحت مراقبت کادر پزشکی قرار گرفت.»
وی ادامه داد: «پس از انجام MRI مشخص شد که عمری از ناحیه رباط داخلی زانو دچار کشیدگی شده و باید چند روزی را زیر نظر کادر پزشکی و به صورت اختصاصی تمرین کند.»
پزشک پرسپولیس در پایان گفت: «تلاش کادر پزشکی بر این است که این بازیکن را در اسرع وقت به کادر فنی برسانیم.»
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