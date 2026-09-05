بازیکن پرسپولیس در دربی مصدوم شد

به گزارش تابناک، دکتر علیرضا حقیقت در گفت‌وگو با سایت باشگاه پرسپولیس، درباره مصدومیت محمد عمری در جریان دیدار مقابل استقلال اظهار داشت: «محمد عمری در دقایق پایانی دیدار روز چهارشنبه مقابل استقلال از ناحیه زانو دچار مصدومیت شد. بلافاصله اقدامات اولیه برای این بازیکن انجام شد و او تحت مراقبت کادر پزشکی قرار گرفت.»

وی ادامه داد: «پس از انجام MRI مشخص شد که عمری از ناحیه رباط داخلی زانو دچار کشیدگی شده و باید چند روزی را زیر نظر کادر پزشکی و به صورت اختصاصی تمرین کند.»

پزشک پرسپولیس در پایان گفت: «تلاش کادر پزشکی بر این است که این بازیکن را در اسرع وقت به کادر فنی برسانیم.»