بیانیه وزارت خارجه درباره حملات آمريکا علیه شناورهای ایرانی

به گزارش تابناک، در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام تجاوزکارانه آمریکا در حمله به شناورهای تجاری ایرانی در خلیج فارس و دریای عمان در روز شنبه ۱۴ شهریور را به شدت محکوم می‌کند.

این اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه که در ادامه تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و به عنوان بخشی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آن رژیم علیه میهن ما ارتکاب یافته، است نقض واضح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، جنایت ،جنگی و تهدیدی آشکار علیه صلح بین المللی و امنیت کشتیرانی تجاری است.

وزارت امور خارجه با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع قاطعانه از حاکمیت و منافع ملی خود در برابر تروریسم دولتی و اقدامات تجاوزکارانه آمریکا از جمله تداوم محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و تعرض به کشتیهای تجاری یادآور میشود که مسئولیت پیامدهای ناشی از تداوم اقدامات تجاوزکارانه و مداخله جویانه آمریکا در منطقه بر عهده رژیم آمریکا و همدستان و شرکای آن خواهد بود.