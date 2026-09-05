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بختیاری زاده، حردانی را از استقلال کنار گذاشت

با تصمیم سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال، صالح حردانی کاپیتان آبی‌پوشان از این تیم کنار گذاشته شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۴۰
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صالح حردانی

به گزارش تابناک، صالح حردانی کاپیتان تیم استقلال که پس از دیدار داربی مشخص شد به نزدن ضربات ایستگاهی اعتراض دارد، با تصمیم سهراب بختیاری زاده از این تیم اخراج شد.

بختیاری‌زاده در نشست خبری پیش از دیدار استقلال برابر آلومینیوم درخصوص این موضوع گفت: در لحظه ضربه ایستگاهی دربی به عنوان کاپیتان باید لحظه را مدیریت می‌کرد و رفتار اشتباه برخی بازیکنان را جمع می‌کرد ولی رفتاری غیرحرفه‌ای از خودش نشان داد. در این مدت اخیر، سه بار با حردانی جلسه گذاشتم و از او خواستم تغییر کند و رفتار غیرحرفه‌ای خود را تغییر دهد. ا زمانی که من سمت داشته باشم، حردانی نمی‌تواند در تمرین استقلال حاضر شود.

 

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استقلال سهراب بختیاری زاده سرمربی صالح حردانی بازیکن استقلال اخراج بازیکن
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