مجمع عادی سالانه هلدینگ خلیج فارس بهدلیل صیانت از حقوق سهامداران برگزار نشد
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی گروه سرمایهگذاری اهداف، امیر قرنلی، مدیرعامل گروه پتروشیمی تابان فردا درباره عدم برگزاری مجمع سالانه هلدینگ خلیج فارس گفت: مجمع عادی سالانه هلدینگ خلیج فارس بهدلیل فراهم نشدن امکان بررسی صورتهای مالی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و برخورداری از زمان مناسب جهت اتخاذ تصمیمهای دقیقتر در مجمع عمومی عادی سالانه و استفاده از فرصت فراهم شده در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار (بارگذاری اطلاعات صورتهای مالی ١٠ روز قبل از برگزاری مجمع) اهداف از حق قانونی خود استفاده کرد و با شرکتنکردن در مجمع سالانه در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ زمینه را برای مطالعه و بررسی صورتهای مالی «فارس» توسط سهامداران فراهم نمود.
وی ادامه داد: شایان ذکر است که صورتهای مالی حسابرسیشده «فارس» در روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ساعت ۲۰:۳۰ در سامانه کدال منتشر شده بود؛ درحالیکه مجمع برای شنبه ۱۴ شهریور برنامهریزی شده بود و گروه سرمایهگذاری اهداف فقط یک روز کاری برای بررسی صورتهای مالی فرصت داشت درصورتیکه مطابق بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادارباید صورتهای مالی حداقل ۱۰ روز پیش از برگزاری مجمع سالانه در کدال جهت مطالعه ذینفعان بارگذاری میشد.
مدیرعامل گروه پتروشیمی تابان فردا تأکید کرد: از طرف دیگر هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مطابق اساسنامه خود تا پایان مهرماه فرصت قانونی برای برگزاری مجمع سالانه را دارد، بنابراین ایجاد تنفس در برگزاری مجمع روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ کاملاً با ضوابط سازمان بورس و اساسنامه شرکت مطابقت داشته و این امر ضمن صیانت از حقوق کلیه سهامداران، به افزایش شفافیت و کاهش ریسک تصمیمگیری درباره موضوعات مطرحشده در مجمع سالانه کمک میکند.