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مجمع عادی سالانه هلدینگ خلیج فارس به‌دلیل صیانت از حقوق سهامداران برگزار نشد

مدیرعامل گروه پتروشیمی تابان فردا گفت: مجمع عادی سالانه هلدینگ خلیج فارس به‌دلیل صیانت از حقوق سهامداران و فراهم نشدن امکان بررسی صورت‌های مالی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و برخورداری از زمان مناسب جهت اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر در مجمع عمومی عادی سالانه برگزار نشد.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۳۴
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نفت

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، امیر قرنلی، مدیرعامل گروه پتروشیمی تابان فردا درباره عدم برگزاری مجمع سالانه هلدینگ خلیج فارس گفت: مجمع عادی سالانه هلدینگ خلیج فارس به‌دلیل فراهم نشدن امکان بررسی صورت‌های مالی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و برخورداری از زمان مناسب جهت اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر در مجمع عمومی عادی سالانه و استفاده از فرصت فراهم شده در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار (بارگذاری اطلاعات صورت‌های مالی ١٠ روز قبل از برگزاری مجمع) اهداف از حق قانونی خود استفاده کرد و با شرکت‌نکردن در مجمع سالانه در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ زمینه را برای مطالعه و بررسی صورت‌های مالی «فارس» توسط سهامداران فراهم نمود.

وی ادامه داد: شایان ذکر است که صورت‌های مالی حسابرسی‌شده «فارس» در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ساعت ۲۰:۳۰ در سامانه کدال منتشر شده بود؛ درحالی‌که مجمع برای شنبه ۱۴ شهریور برنامه‌ریزی شده بود و گروه سرمایه‌گذاری اهداف فقط یک روز کاری برای بررسی صورت‌های مالی فرصت داشت درصورتی‌که مطابق بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادارباید صورت‌های مالی حداقل ۱۰ روز پیش از برگزاری مجمع سالانه در کدال جهت مطالعه ذی‌نفعان بارگذاری می‌شد.

اهداف

مدیرعامل گروه پتروشیمی تابان فردا تأکید کرد: از طرف دیگر هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مطابق اساسنامه خود تا پایان مهرماه فرصت قانونی برای برگزاری مجمع سالانه را دارد، بنابراین ایجاد تنفس در برگزاری مجمع روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ کاملاً با ضوابط سازمان بورس و اساسنامه شرکت مطابقت داشته و این امر ضمن صیانت از حقوق کلیه سهامداران، به افزایش شفافیت و کاهش ریسک تصمیم‌گیری درباره موضوعات مطرح‌شده در مجمع سالانه کمک می‌کند.

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گروه اهداف پتروشیمی خلیج فارس تابان فردا
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tabnak.ir/005qOI
tabnak.ir/005qOI