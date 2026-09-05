سقاب اصفهانی از اظهار نظر درباره بنزین کنار گذاشته شد!

به گزارش نابناک، پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد سخنگوی دولت در موضوع سوخت، فاطمه مهاجرانی است و هر صحبتی غیر از اظهارات مهاجرانی، نظر دولت نیست.



پیشتر، سقاب، رئیس سازمان بهینه‌سازی، مواضع دولت را در این زمینه مطرح می‌کرد.



پورمحمدی همچنین گفت در زمینه بنزین یا گازوئیل هم اگر تصمیمی گرفته شود، مباحث فنی را صادق عظیمی‌فر، رئیس شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مطرح خواهد کرد.



منبع: فارس