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مجلس مصوبه‌ای درباره گواهینامه موتورسیکلت زنان ندارد!

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد لایحه ارتقای امنیت زنان هنوز به تصویب مجلس نرسیده و این شورا درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نیز مصوبه‌ای از مجلس دریافت نکرده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۱۶
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موتورسواری زنان

به گزارش تابناک، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت لایحه ارتقای امنیت زنان و همچنین موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، گفت: لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر خشونت هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و در نتیجه به شورای نگهبان نیز ارسال نشده است.

او درباره موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان گفت: از آنجا که مجلس مصوبه‌ای در این زمینه نداشته است، شورای نگهبان ورودی به این موضوع نداشته است.


منبع: میزان

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شورای نگهبان موتورسواری زنان گواهینامه مجلس لایحه امنیت زنان
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