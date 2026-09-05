سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد لایحه ارتقای امنیت زنان هنوز به تصویب مجلس نرسیده و این شورا درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نیز مصوبه‌ای از مجلس دریافت نکرده است.

به گزارش تابناک، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت لایحه ارتقای امنیت زنان و همچنین موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، گفت: لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر خشونت هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و در نتیجه به شورای نگهبان نیز ارسال نشده است.

او درباره موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان گفت: از آنجا که مجلس مصوبه‌ای در این زمینه نداشته است، شورای نگهبان ورودی به این موضوع نداشته است.



منبع: میزان