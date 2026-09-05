مجلس مصوبهای درباره گواهینامه موتورسیکلت زنان ندارد!
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد لایحه ارتقای امنیت زنان هنوز به تصویب مجلس نرسیده و این شورا درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نیز مصوبهای از مجلس دریافت نکرده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۱۶| |
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به گزارش تابناک، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت لایحه ارتقای امنیت زنان و همچنین موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، گفت: لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر خشونت هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و در نتیجه به شورای نگهبان نیز ارسال نشده است.
او درباره موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان گفت: از آنجا که مجلس مصوبهای در این زمینه نداشته است، شورای نگهبان ورودی به این موضوع نداشته است.
منبع: میزان
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