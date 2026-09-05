تیکآف؛
جگوار تایپ ئی؛ جواهر ۴۰۰ اسببخاری مسابقات کلاسیک
جگوار تیپ ئی لایتویت مدل ۱۹۶۲ یکی از شاخصترین خودروهای مسابقهای کلاسیک بریتانیاست؛ خودرویی که ترکیب طراحی چشمگیر، بدنه کشیده و عملکرد قدرتمند، آن را به یکی از نمادهای تاریخ جگوار تبدیل کرده است. خطوط بدنهای که حتی بیش از شش دهه بعد همچنان جذاب به نظر میرسند، در کنار شخصیت خام و خشن خودرو، تیپ ئی را همزمان به یک اثر طراحی و یک ماشین مسابقهای جدی تبدیل کردهاند. نسخه مسابقهای این خودرو با موتور شش سیلندر خطی میتواند حدود ۴۰۰ اسب بخار قدرت تولید کند، در حالی که وزن آن نزدیک به یک تن است؛ ترکیبی که نسبت قدرت به وزن قابلتوجهی برای خودرویی متعلق به اوایل دهه ۱۹۶۰ ایجاد میکند. تیپ ئی در دوران خود در رقابتهای استقامت و رویدادهایی چون گودوود حضور داشت و امروز نیز نمونههای آماده مسابقه آن در رقابتهای تاریخی مانند «تور اتو» به میدان میروند؛ جایی که خودروهای کلاسیک دوباره بخشی از تاریخ مسابقات اتومبیلرانی را زنده میکنند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با این خودرو آشنا شوید.
گزارش خطا
پسندها:
0