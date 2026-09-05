En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

قیمت جدید انواع طلا و سکه

در معاملات امروز (شنبه، ۱۴ شهریور)، بازار طلا با روند افزایشی روبه‌رو بود. در همین راستا، هر قطعه سکه بهار آزادی به قیمت ۲۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۰۶
| |
1371 بازدید
سکه

به گزارش تابناک؛ اتحادیه طلا امروز نرخ هر اونس طلا را ۴۴۳۰ دلار اعلام کرد که بر این اساس آن طلای ۱۸ عیار ۲۳ میلیون و ۶۹۴ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار ۳۱ میلیون و ۵۸۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

در بازار سکه نیز، سکه بهار آزادی طرح جدید ۲۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، طرح قدیم ۲۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۶۴ میلیون تومان به فروش رفت.

سکه گرمی امروز نیز در کانال ۳۴ میلیون تومان معامله شد.

قیمت جدید انواع طلا و سکه

نوسان انواع نرخ ارز مبادله‌ای

امروز در مرکز مبادله ارز و طلا قیمت فروش حواله دلار ۱۶۰ هزار و ۵۰۲ تومان و حواله یورو ۱۸۶ هزار و ۴۸۲ تومان بود.

همچنین درهم امارات ۴۳ هزار و ۷۰۳ تومان، یوان چین ۲۳ هزار و ۹۱۱ تومان و روبل روسیه یک هزار و ۸۵۳ تومان اعلام شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سکه سکه گرمی ربع سکه
مانوک خدابخشیان کیست و چرا نامش این‌قدر جستجو می‌شود؟
«سینگل بیا، دوتایی برو»؛ از مافیا تا سفره عقد، رواجِ آشناییِ سریع در قالب سرگرمی
ایران داغدار سیریک؛ وقتی مراسم عروسی به عزا تبدیل شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سکه و نیم‌سکه باز هم گران‌تر شد+قیمت
سکهٔ ترامپ وارد بازار شد
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
شوک قیمتی به بازار سکه در آغاز هفته+قیمت
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۷ نظر)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۳ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ نظر)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۱ نظر)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۶ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۸۱ نظر)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۳ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۶۵ نظر)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ نظر)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ نظر)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۷ نظر)
دلار روی دور تند / تزریق ۲.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی / آخرین نرخ دلار با کارت ملی چقدر شد؟  (۴۶ نظر)
سرگردانی مردم در بانک‌ها؛ حواله خریداران دلار با کارت ملی به فردا / نظارت سرزده بانک مرکزی کجاست؟  (۴۵ نظر)
ماجرای نامه توهین‌آمیز به فرودگاه سیرجان/ مردم مزاحمند، مدیرعامل گل گهر با خودرو از روی باند خارج شود!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005qNq
tabnak.ir/005qNq