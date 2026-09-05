قیمت جدید انواع طلا و سکه

در معاملات امروز (شنبه، ۱۴ شهریور)، بازار طلا با روند افزایشی روبه‌رو بود. در همین راستا، هر قطعه سکه بهار آزادی به قیمت ۲۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد.

به گزارش تابناک؛ اتحادیه طلا امروز نرخ هر اونس طلا را ۴۴۳۰ دلار اعلام کرد که بر این اساس آن طلای ۱۸ عیار ۲۳ میلیون و ۶۹۴ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار ۳۱ میلیون و ۵۸۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

در بازار سکه نیز، سکه بهار آزادی طرح جدید ۲۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، طرح قدیم ۲۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۶۴ میلیون تومان به فروش رفت.

سکه گرمی امروز نیز در کانال ۳۴ میلیون تومان معامله شد.

نوسان انواع نرخ ارز مبادله‌ای

امروز در مرکز مبادله ارز و طلا قیمت فروش حواله دلار ۱۶۰ هزار و ۵۰۲ تومان و حواله یورو ۱۸۶ هزار و ۴۸۲ تومان بود.

همچنین درهم امارات ۴۳ هزار و ۷۰۳ تومان، یوان چین ۲۳ هزار و ۹۱۱ تومان و روبل روسیه یک هزار و ۸۵۳ تومان اعلام شد.