ساخت توربین‌های بادی مدرن، به‌ویژه در مزارع فراساحلی، یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های مهندسی امروز است. برخی از این توربین‌ها صدها متر ارتفاع دارند، پره‌هایشان بیش از ۱۰۰ متر طول دارد و وزن ناسِل (اتاقک مولد) در مدل‌های بزرگ فراساحلی می‌تواند از ۸۰۰ تن عبور کند. نصب چنین سازه‌هایی در محیطی که دائماً تحت تأثیر باد، موج و جریان‌های دریایی قرار دارد، به جرثقیل‌های ویژه، کشتی‌های جک‌آپ، سامانه‌های مهار ارتعاش و محاسبات دقیق مهندسی نیاز دارد. توربین‌های دریایی بسته به محل نصب می‌توانند روی پایه‌های عظیم فولادی در بستر دریا تثبیت شوند یا به‌صورت شناور و مهارشده به کف دریا فعالیت کنند. در نسل جدید این صنعت، فناوری‌هایی مانند میراگرهای جرمی تنظیم‌شونده، سامانه‌های «بلید دراگون / Blade Dragon» و «بوم لاک / Boom Lock» و حتی جرثقیل‌هایی که مستقیماً روی برج توربین حرکت می‌کنند، امکان نصب سریع‌تر و ایمن‌تر قطعات غول‌پیکر را فراهم کرده‌اند. در کنار این فناوری‌ها، مدل‌سازی پیشرفته، نرم‌افزار و هوش مصنوعی نیز نقش روزافزونی در طراحی توربین‌های بلندتر، ارزان‌تر و پربازده‌تر پیدا کرده‌اند. جزئیات نصب این غول‌های عظیم را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.