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کد خبر:۱۳۹۲۹۹۸
کد خبر:۱۳۹۲۹۹۸
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تکنو تابناک؛

چگونه توربین‌های بادی ساخته می‌شوند؟

ساخت توربین‌های بادی مدرن، به‌ویژه در مزارع فراساحلی، یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های مهندسی امروز است. برخی از این توربین‌ها صدها متر ارتفاع دارند، پره‌هایشان بیش از ۱۰۰ متر طول دارد و وزن ناسِل (اتاقک مولد) در مدل‌های بزرگ فراساحلی می‌تواند از ۸۰۰ تن عبور کند. نصب چنین سازه‌هایی در محیطی که دائماً تحت تأثیر باد، موج و جریان‌های دریایی قرار دارد، به جرثقیل‌های ویژه، کشتی‌های جک‌آپ، سامانه‌های مهار ارتعاش و محاسبات دقیق مهندسی نیاز دارد. توربین‌های دریایی بسته به محل نصب می‌توانند روی پایه‌های عظیم فولادی در بستر دریا تثبیت شوند یا به‌صورت شناور و مهارشده به کف دریا فعالیت کنند. در نسل جدید این صنعت، فناوری‌هایی مانند میراگرهای جرمی تنظیم‌شونده، سامانه‌های «بلید دراگون / Blade Dragon» و «بوم لاک / Boom Lock» و حتی جرثقیل‌هایی که مستقیماً روی برج توربین حرکت می‌کنند، امکان نصب سریع‌تر و ایمن‌تر قطعات غول‌پیکر را فراهم کرده‌اند. در کنار این فناوری‌ها، مدل‌سازی پیشرفته، نرم‌افزار و هوش مصنوعی نیز نقش روزافزونی در طراحی توربین‌های بلندتر، ارزان‌تر و پربازده‌تر پیدا کرده‌اند. جزئیات نصب این غول‌های عظیم را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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